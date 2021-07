Cel putin 43 de morti, 30 de raniti si zeci de persoane date disparute intr-un incendiu in Bangladesh. Oamenii au sarit pe geam sa se salveze VIDEO

Cel putin 43 de persoane au murit, iar alte zeci de persoane au fost date disparute vineri, 9 iulie, potrivit politiei, in urma unui incendiu intr-o fabrica din Bangladesh, unde muncitorii au sarit pe geam pentru a-si salva viata, relateaza AFP.

Numarul persoanelor care se aflau in cladirea in flacari era necunoscut, iar familiile adunate in apropiere spuneau ca se tem ca bilantul ar putea fi cu mult mai mare.

Politia si martorii afirma ca incendiul a izbucnit joi, 8 iulie, catre ora locala 17.00, la fabrica Hashem Food and Beverage, care functioneaza intr-o cladire de sase etaje, la Rupganj, un oras industrial situat in apropiere de capitala Dacca.

Incendiul continua sa faca ravagii vineri dimineata.

Alte cel putin 30 de persoane au fost ranite - dintre care unele s-au aruncat afara pe geam, de la etajele de sus, din cauza inaintarii rapide a flacarilor, a anuntat inspectorul de politie Sheikh Kabirul Islam.

Politia a anuntat initial ca zeci de muncitori au fost dati disparuti, dupa care a revenit asupra acestui anunt si a recunoscut ca nu cunoaste numarul persoanelor care nu raspund la apel.

Pompierii au salvat 25 de persoane de pe acoperisul cladirii, insa nu erau in masura sa prezinte un bilant.

"Dupa ce va fi controlat focul, vom lansa o operatiune de cautare si salvare in interior", a anuntat un purtator de cuvant al pompierilor, Debashish Bardhan.

Un muncitor care a scapat din flacari, Mohammad Saiful, a declarat ca in fabrica se aflau zeci de muncitori.

"La etajul trei, usile de acces la scara erau inchise. Colegii spun ca erau 48 de persoane inauntru. Nu stiu ce s-a intamplat cu ele", a declarat el.

Alt muncitor, Mamun, a povestit ca a fugit impreuna cu alti 13 muncitori pe acoperis dupa izbucnirea incendiului - la parter -, care a umplut intreaga cladire cu un fum negru.

"Pompierii ne-au dat jos cu ajutorul unei corzi", a povestit el.

Incendiile si surparile de cladiri sunt frecvente in Bangladesh, o tara saraca din Asia de Sud, mai ales in importanta industrie textila a tarii, din cauza unei nerespectari frecvente a masurilor si normelor de securitate.

Cel putin 70 de persoane au murit in februarie 2019 intr-un incendiu urias care a devastat imobile locuite la Dacca, in care erau depozitate in mod ilegal produse chimice.

In aprilie 2013, atelierul de confectii Rana Plaza s-a suprpat ca un castel de carti, iar 1.138 de muncitori au murit. Aceasta drama a provocat o emotie in intreaga lume.

