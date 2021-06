Vestul Statelor Unite, confruntat cu incendii de vegetatie dupa una dintre cele mai calduroase saptamani din istorie

Incendii de vegetatie au izbucnit in mai multe parti din vestul Statelor Unite, dupa ce aici a fost inregistrata una dintre cele mai calduroase saptamani din istorie, relateaza NBC.

Meteorologii sunt ingrijorati ca un alt val de caldura ar putea veni saptamana viitoare in Vest, ceea ce ar determina un risc si mai mare de incendii.

Saptamana trecuta au fost inregistrate unele dintre cele mai ridicate temperaturi din ultimele decenii in partea de vest a SUA, depasind sute de recorduri zilnice, precum si cateva dintre cele mai mari valori inregistrate vreodata pentru luna iunie.

In Valea Mortii au fost 128F (53,3 grade Celsius), iar in Denver, trei zile consecutiv, 100F (37,7C), valoare rar intalnita aici.

Tucson s-a confruntat cu opt zile consecutive in care temperaturile au trecut de 110F (43,3C), doborand recordul pentru cele mai multe zile in care a fost depasit acest prag si marcand cea mai calduroasa saptamana pentru acest oras. In Phoenix a fost stabilit de asemenea un record, dupa sase zile consecutive in care temperaturile au fost de 115F (46,1C) sau mai mari.

In weekend au izbucnit mai multe incendii in statele din vest, inclusiv California, Colorado, Arizona si Oregon.

Au fost emise mai multe ordine de evacuare, in weekend, in comitate precum Monterey si Shasta.

Luni, 7 milioane de oameni din sase state se aflau in zone cu alerta rosie, dupa ce au fost inregistrate si viteze ale vantului de 65 kmh.

Ads

Las Vegas a fost inclus in zona de risc de incendiu.

Valul de caldura asteptat saptamana viitoare este estimat ca va afecta nordul Californiei si regiunea Pacific Northwest.