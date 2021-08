Stațiunile turistice din Turcia, sub semnul haosului din cauza incendiiilor devastatoare. Autoritățile dau vina pe rebelii kurzi VIDEO

Incendiile fac ravagii în Turcia, în special în stațiunile cele mai frecventate de turiști.

Zonele de coastă sunt cele mai afectate, respectiv stațiunile de la Marea Mediterană, iar turiștii ajung să fugă disperați din calea flăcărilor.

Ei au fost salvați de paza de coastă și de flota turcă.

Opt persoane au murit în cele peste 120 de incendii care au izbucnit în ultimele zile, iar alte 27 au ajuns la spital.

Pe de altă parte, sud-estul Europei este lovit și de un val de căldură extremă, cu temperaturi de peste 45 de grade în mai multe țări, precum Italia și Grecia.

The death toll from the fire includes at least eight people so far. https://t.co/kGkPOSm1Iw pic.twitter.com/Fv6milzhsm— ABC News (@ABC) August 2, 2021