O suta de incendii fac ravagii in vestul Canadei si in California. 500 de oameni au murit din cauza caldurii extreme

O suta de incendii au continuat sa faca ravagii in vestul Canadei si in California vineri, adaugandu-se la valul de canicula inedit care a provocat moartea a sute de oameni, informeaza AFP.

Vineri seara, numarul incendiilor a continuat sa creasca in Columbia Britanica, stabilindu-se la 152, dintre care 89 in ultimele doua zile. Aceste incendii au fost recenzate in special in nordul orasului Kamloops, situat la 350 de km nord-est de Vancouver.

O mie de persoane au fost evacuate joi din provincia unde un incendiu de padure a ars aproape 90% din satul Lytton.

Expertii estimeaza ca acest val de caldura, care a declansat alerte la canicula din zonele unde locuiesc milioane de persoane si a facut aproape 700 de morti in Canada si cel putin 16 in Statele Unite, a fost provocat de incalzirea climatica.

"Conditiile meteorologice extreme pe care le-a cunoscut Columbia Britanica in cursul ultimei saptamani sunt un factor important care contribuie la cresterea numarului de decese", a comentat, intr-un comunicat, Lisa Lapointe, medic legist sef in Columbia Britanica.

"Vom fi acolo sa ajutam Columbia Britanica si prin tara", a promis prim-ministrul canadian Justin Trudeau.

Ottawa a anuntat vineri seara ca infiinteaza un centru de operatiune in provincia vecina, Alberta, la fel de afectata de valul de caldura, unde forte ale armatei vor oferi ajutor logistic. Resurse aeriene vor fi de asemenea alocate.

Satul Lytton, la 250 de kilometri nord-est de Vancouver, de acum celebru pentru ca a inregistrat in aceasta saptamana un record national de caldura la 49,6 grade Celsius, a fost aproape distrus in totalitate. Cei 250 de locuitori au fost evacuati miercuri din cauza unui incendiu care se propaga foarte rapid.

Ordinul de evacuare a fost imediat prelungit, in noaptea de miercuri spre joi, pentru locuitorii din peste o suta de proprietati de la nord de Lytton.

Vineri, valul de caldura se mentinea in preriile din centrul Canadei. In afara de Columbia Britanica, avertismentele de canicula au fost lansate pentru provinciile Alberta, Saskatchewan, Manitoba, precum si o parte din teritoriile de la nord-vest, si in nordul orasului Ontario.

Statele americane Washington si Oregon, de cealalta parte a frontierei, au fost sufocate in aceasta saptamana de temperaturi record.

Sute de pompieri s-au luptat vineri sa stinga trei incendii de padure care au distrus mai mult de 15.000 de hectare in nordul Californiei, inclusiv intr-o zona turistica.

Autoritatile au ordonat evacuari de-a lungul lacului Shasta, regiune apreciata pentru camparea rulotelor care se afla la sud de granita cu oregon si aproximativ 40 de structuri au fost distruse, dintre care locuinte din apropiere de Lakehead.

Mai mult de 500 de fulgere au fost inregistrate in Californie in ultimele 24 de ore, amenintand sa declanseze alte incendii.

In ultimele 24 de ore, caldura si vantul puternic au provocat aparitia de 62 de noi focare in aceasta provincie.

Mai rau este ca asa-numita "cupola de caldura" din cauza careia s-a produs acest dezastru se deplaseaza lent spre est, adica spre zona de preerie, si mai vulnerabila la incendii.

Autoritatile au solicitat populatiei sa isi reduca la minimum iesirile, sa consume multe lichide si sa verifice daca persoanele in varsta sau singure sunt in siguranta. In zona Vancouver, scolile au fost inchise, iar campaniile de vaccinare impotriva COVID-19 au fost suspendate.

