Imbranceli intre jurnalisti si forte de securitate in deschiderea summitului Biden-Putin. Casa Alba dezminte ca Biden ar fi sugerat ca are incredere in Putin

Summitul Biden-Putin a inceput miercuri la Geneva cu strigate si imbrancituri intre jurnalisti americani si rusi cu forte de securitate, relateaza The Associated Press.

Organizatorii summitului au acordat acces presei in sala summitului timp de cateva minute, pentru ca jurnalisti sa poata filma si striga intrebari inainte de inceperea discutiilor.

Insa forte de securitate ruse si americane si oficiali au blocat, initial, accesul jurnalistilor, care incercau sa intre in sala. Astfel, in sala, a domnit haosul timp de cateva minute.

Jurnalisti americani au denunta faptul ca agenti rusi de securitate si jurnalisti rusi i-au tras de brate si de haine inapoi. Unii dintre ei au incercat insa sa-si crioasca drum cu umarul, iar un jurnalist american a fost trantit la pamant.

Inainte ca haosul sa se potoleasca, unii jurnalisti au strigat ca sunt zdrobiti in inghesuiala. Biden si Putin au stat intii stanjeniti in fata presei, dupa care au privit jurnalistii si au ras de inghesuiala.

Pe de alta parte, Casa Alba a anuntat ca presedintele american Joe Biden nu le-a sugerat jurnalistilor ca are incredere in presedintele rus Vladimir Putin, prin raspunsul pe care l-ar fi dat intrebarii unui jurnalist, la Geneva.

La inceputul acestui summit cu o miza importanta, Biden a parut sa sugereze ca liderul de la Kremlin este un om de cuvant, dand din cap aprobator in timp ce un jurnalist intreba daca se poate avea incredere in Putin.

Directoarea comunicarii Kate Beddingfield a subliniat ca era o atmosfera de "inghesuiala haotica in care jurnalisti strigau unii la altii" in acel moment.

Ads

Biden "nu raspundea, in mod clar, niciunei intrebari" in momentul cand un jurnalist intreba daca se poate avea incredere in Putin. El "dadea din cap salutand presa in general", afirma ea. Ea subliniaza ca Biden a declarat luni presei ca abordarea sa cu Putin va fi "verifica, apoi ai incredere".