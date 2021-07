Grecia impune noi restrictii dupa cresterea cazurilor COVID. Vaccinarea devine obligatorie pentru personalul medical

Grecia, care se confrunta cu o intensificare a cazurilor de Covid-19, urmeaza sa anunte saptamana viitoare obligativitatea vaccinarii anumitor categorii profesionale, inclusiv a personalului medical, anunta Guvernul joi, 8 iulie, relateaza Reuters.



Comitetul grec de bioetica recomanda saptamana trecuta vaccinarea obligatorie a personalului medical si din aziluri, ca pe o "masura de ultim recurs", in functie de un calendar specific, in cazul in care eforturile din campania de vaccinare nu dau roade.

"Guvernul dispune recomandarea Comitetului National grec de Bioetica cu privire la vaccinarea obligatorie a unor grupuri profesionale specifice", a anuntat joi, intr-o conferinta de presa, opurtatoare de cuvant a Guvernului, Aristotelia Peloni.



Decizii in acest sens urmeaza sa fie anuntate saptamana viitoare, a precizat ea.

Autoritatile elene au reimpus joi restrictii in restaurante, baruri si discoteci - prin care nu mai autorizeaza ca clientii sa se aseze la masa.

Abia 38% dintre grecii eligibili sa fie vaccinati au fost imunizati cu doua doze de vaccin impotriva cCovid-19.

Guvernul a anuntat masuri de incurajarea vaccinarii anticovid, constand in cecuri-cadou in valoare de 150 de euro destinate tinerilor cu varsta cuprinsa intre 18 si 25 de ani, cu speranta de a vaccina 70% din populatie pana in toamna.