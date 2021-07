Germania include Spania in zona de risc epidemiologic, dupa ce rata infectarilor s-a dublat intr-o saptamana

Germania a declarat vineri, 9 iulie, intreg teritoriul Spaniei zona de risc epidemiologic pentru transmiterea COVID-19, dupa ce rata infectarilor in aceasta tara a crescut mai mult decat dublu in numai o saptamana si varianta Delta mai contagioasa a coronavirusului se raspandeste rapid in randul adultilor tineri nevaccinati, informeaza Reuters, citata de Agerpres.



Decizia autoritatilor de la Berlin, care priveste inclusiv insulele Baleare si Canare, foarte populare in randul turistilor germani, intra in vigoare duminica. Ea va avea deocamdata un impact limitat asupra persoanelor care calatoresc dinspre Spania catre Germania, acestea fiind obligate doar sa prezinte un test PCR negativ pentru a evita carantina la sosirea in Germania.

Daca insa rata infectarilor in Spania va continua sa creasca, atunci atunci aceasta tara ar putea fi inclusa de autoritatile germane in randul zonelor cu incidenta ridicata, ceea ce ar insemna carantina obligatorie pentru persoanele nevaccinate la sosirea in Germania, de unde rezulta deja incertitudini asupra planificarii calatoriilor germanilor in Spania in plin sezon estival.

Germania a introdus, tot vineri, in zonele cu incidenta ridicata Cipru, astfel ca persoanele sosite din aceasta tara trebuie sa intre in carantina.

Spania nu doreste sa piarda importantele venituri din turism si prin urmare incearca sa mentina un echilibru intre deschidere si masuri antiepidemice. Dar autoritatile locale din insulele Canare si regiunea mediteraneana Valencia au cerut vineri guvernului reinstituirea restrictiilor de circulatie pentru a stavili noul val epidemic.

Odata cu venirea verii si a vacantelor, in Spania s-au inmultit petrecerile tinerilor in baruri, discoteci si locuinte, in timp ce purtarea mastii nu mai este obligatorie in aer liber, consecinta inevitabila fiind o crestere incontrolabila a numarului de infectari in randul persoanelor tinere. Chiar daca majoritatea acestora nu ajung sa fie spitalizati, ei pot transmite virusul altora mai vulnerabili.

Guvernul de la Madrid a anuntat miercuri ca Spania a revenit in zona de risc extrem de transmitere a COVID-19, stabilita la pragul de 250 de cazuri la 100.000 de persoane in ultimele 14 zile, prag depasit acum, in timp ce aceasta rata a infectarilor a ajuns la 814 in categoria de varsta 20-29 de ani.