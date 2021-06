Presedintele Comitetului sefilor de stat major din SUA, generalul Mark Milley, a declarat joi ca exista o probabilitate scazuta a unui atac al Chinei impotriva Taiwanului, pe termen scurt, Beijingul avand nevoie sa isi dezvolte mai intai capabilitatile necesare, transmite Reuters.

In timp ce in Taiwan si printre unii parlamentari americani a crescut ingrijorarea cu privire la activitatea militara chineza in apropierea insulei, cum ar fi avioanele care survoleaza in zona de identificare a apararii aeriene din Taiwan, oficialii militari americani au declarat pentru Reuters ca astfel de miscari nu sunt prea ingrijoratoare.

Generalul Milley le-a spus congresmenilor ca, desi Taiwanul este inca un interes national central al Chinei, "exista putine intentii sau motivatii in acest moment pentru a face acest lucru prin mijloace militare".

"Nu exista niciun motiv sa o faca din punct de vedere militar si ei stiu asta. Deci, cred ca probabilitatea este scazuta, in viitorul imediat, pe termen scurt. Evaluarea mea in ceea ce priveste capacitatea, cred ca China are o cale de urmat pentru a dezvolta capacitatea reala, serioasa, pentru a efectua operatiuni militare pentru a ocupa prin mijloace militare intreaga insula Taiwan, daca ar dori sa faca acest lucru", a spus Milley in timpul unei audieri in Congres.

Statele Unite sunt cel mai puternic sustinator international al Taiwanului si principala sursa de arme a sa, ceea ce enerveaza China.

Beijingul spune ca insula guvernata democratic face parte dintr-o "singura China" si denunta in mod obisnuit implicarea straina, ca o ingerinta in afacerile sale interne.

Membrii democrati si republicani ai Camerei Reprezentantilor a SUA vor introduce saptamana aceasta o legislatie care urmareste sa creasca sprijinul SUA pentru Taiwan, parte a efortului depus de Congres pentru a adopta o atitudine ferma in relatiile cu China.

Liderii NATO, incurajati de presedintele SUA Joe Biden, au avertizat luni, in timpul summitului de la Geneva, ca China prezinta "provocari sistemice", adoptand o pozitie mai puternica fata de Beijing.

La inceputul acestei saptamani, douazeci si opt de avioane ale fortelor aeriene chineze, inclusiv avioane de lupta si bombardiere cu capacitate nucleara, au intrat in zona de identificare a apararii aeriene din Taiwan, efectuand cea mai mare incursiune raportata pana in prezent.

La fel ca majoritatea tarilor, Statele Unite nu au legaturi diplomatice oficiale cu Taiwanul.