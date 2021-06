Europa, ravasita de vremea extrema. Tornada in Cehia, munti de grindina in Franta si inundatii in Germania VIDEO

In Franta autoritatile au fost nevoite sa scoata plugurile pentru a indeparta grindina FOTO Facebook / La Meteo de la Somme

Mai multe tari din Europa au fost lovite in ultima saptamana de furtuni neobisnuit de violente sau evenimente meteo ciudate. Intr-un oras din Franta de exemplu a fost nevoie de interventia plugurilor de zapada pentru a curata grindina, iar in Cehia o tornada a maturat mai multe localitati.

"A fost apocaliptic. Cerul s-a innegrit si in cateva minute a cazut un metru de grindina. A trebuit sa scoatem plugurile de zapada pentru a scapa de grindina", a declarat Lydia Barbaux Primarul orasului francez Plombieres-les-Bains.

Imaginile cu grindina cazuta pe strazi au devenit ulterior virale pe internet iar potrivit France3, furtuna a distrus mai multe acoperisuri si a inundat beciuri, pompierii fiind solicitati sa intervina la peste 100 de adrese.

Un fenomen ciudat a avut loc si in Cehia, acolo unde mai multe orase din sud-estul tarii au fost lovite de o furtuna neobisnuit de puternica. Imaginile de televiziune arata scene de devastare generalizata, cu masini rasturnate si cladiri cu pereti si acoperisuri prabusite, relateaza EFE, citata de Agerpres.

Rafale puternice de vant, grindina de marimea unei mingi de golf si vant cu viteza unui uragan au doborat numerosi copaci si au provocat pagube importante la cladiri si masini, potrivit televiziunii publice.

Numai la spitalul Hodonin au fost tratate aproximativ 200 de persoane ranite si, potrivit unor surse spitalicesti, au existat si decese, a transmis postul public de radio.

"Toate serviciile de salvare disponibile sunt mobilizate sau se indreapta spre regiunea Hodonin, unde mai multe localitati au fost lovite de tornada", a scris ministrul de Interne ceh Jan Hamacek pe Twitter.

Furtuni puternice au fost si in vestul si sudul Germaniei, pompierii fiind fiind solicitati in sute de operatiuni.

In Bavaria strazile au fost acoperite complet de namol si apa, arata agentia germana dpa. Ravagii au fost si in Stuttgart, unde acoperisul operei a fost pur si simplu smuls de catre furtuna, in timpul unui spectacol la care participau aproximativ 250 de persoane, arata Skynews.