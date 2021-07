Scandal de coruptie in Mexic: fratele presedintelui filmat in timp ce primea o suma de bani

Imagini in care un frate al presedintelui Andres Manuel Lopez Obrador primea o suma mare de bani in urma cu mai multi ani, au fost difuzate de o televiziune mexicana chiar inaintea unui vot national in care actualul partid de guvernamant candida pentru prima oara in alegeri, transmite Reuters.

Noul video marcheaza a doua oara cand un frate al presedintelui poate fi vazut acceptand sume mari de bani, cu cativa ani inainte ca Lopez Obrador sa castige alegerile prezidentiale in 2018, cu promisiunea de a combate coruptia.

In video-ul difuzat joi seara de televiziunea mexicana Latinus, Martin Jesus Lopez Obrador poate fi vazut primind un plic plin de bani, naratorul afirmand ca suma totaliza 150.000 de pesos (7.500 dolari), ca parte a unor plati recurente.

Potrivit Latinus, videoclipul a fost filmat in 2015, chiar inainte de alegerile in care nou-formatul partid Morena al lui Lopez Obrador concura la primele sale alegeri.

Latinus a adaugat ca numerarul nu a fost niciodata raportat autoritatilor electorale de catre Morena si ar putea constitui o incalcare a legii de finantare a campaniei.

Barbatul din videoclip care ii da banilor fratelui mai mic al presedintelui este David Leon, un agent politic care a servit drept consilier al lui Lopez Obrador inainte de a conduce agentia de protectie civila din Mexic.

Acesta a renuntat la postul din guvern in august anul trecut.

Joi seara tarziu, Leon a scris pe Twitter ca banii in cauza sunt un imprumut pe care l-a acordat din economiile sale personale.

Purtatorul de cuvant al presedintelui nu a raspuns imediat la o cerere de comentarii.

Leon nu a raspuns imediat la o cerere de comentariu. Martin Jesus Lopez Obrador nu a putut fi contactat imediat pentru comentarii.

Leon a fost filmat, de asemenea, oferind unui alt frate al lui Lopez Obrador - Pio Lopez Obrador - bani in numerar in videoclipuri separate publicate de Latinus anul trecut.

Presedintele a spus la momentul respectiv ca banii provin din contributiile legale ale sustinatorilor sai si ca au fost folositi pentru alegerile din 2015. El a negat ca platile reprezinta coruptie, dar a solicitat biroul procurorului general sa investigheze.

Ca raspuns la videoclipurile lansate anul trecut, Leon a spus ca din 2013 pana in 2018 a lucrat in calitate de consultant, "nu de functionar public", adaugand ca a sprijinit miscarea politica a lui Lopez Obrador "colectand fonduri printre cunoscuti pentru a organiza mitinguri si alte activitati".

