Franta si Germania propun un summit UE unde sa fie invitat presedintele rus Vladimir Putin

Franta si Germania au propus miercuri organizarea unui summit al Uniunii Europene la care sa fie invitat si presedintele rus Vladimir Putin, intr-o incercare de ameliorare a relatiilor blocului comunitar cu Rusia, au declarat doi diplomati europeni pentru Reuters, sub rezerva anonimatului, ideea fiind expusa chiar in ajunul Consiliului European care se va desfasura in 24-25 iunie.

Un astfel de summit, care ar fi primul de la anexarea peninsulei ucrainene Crimeea de catre Rusia in 2014, ar interveni dupa reuniunea la varf din 16 iunie, de la Geneva, intre presedintele SUA, Joe Biden, si omologul sau rus, Vladimir Putin.

Aceasta idee - potrivit Reuters - reflecta ingrijorarea Parisului si a Berlinului ca abordarea UE in ultimii ani fata de Rusia s-a axat in special pe sanctiuni impotriva Moscovei.

"Trebuie sa avem o discutie despre modul in care am putea depasi aceasta spirala negativa, dar trebuie sa avansam uniti", a declarat un inalt diplomat al UE, adaugand ca statele baltice, circumspecte fata de Rusia, s-ar putea sa nu agreeze ideea unui astfel de summit.

Nu este clar daca un astfel de summit i-ar implica pe toti cei 27 de lideri ai statelor membre sau doar pe sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si pe presedintele Consiliului European, Charles Michel. Astfel de summituri au fost suspendate dupa ce Rusia a anexat peninsula ucraineana Crimeea in 2014.

Liderii UE urmeaza sa discute o noua strategie de gestionare a situatiei generate de deteriorarea relatiilor cu Rusia, in cadrul summitului lor de doua zile, care incepe joi la Bruxelles.

"Germania si Franta au exprimat cateva idei cu privire la dezbaterea despre Rusia la summitul UE. Merkel a mentionat deja ca nu doar SUA ar trebui sa discute cu Rusia (si China) la cel mai inalt nivel. Rusia ne este vecina. Un astfel de format exista deja in 2007 in Finlanda", a declarat pentru Reuters un responsabil insarcinat cu pregatirea summitului.

Un document strategic elaborat de Comisia Europeana si de catre serviciul diplomatic al UE mentiona mai devreme luna aceasta ca, in pofida anilor de tensiuni, "UE si Rusia au o responsabilitate comuna fundamentala pentru pacea si securitatea pe continentul european".

Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, a prezentat miercurea trecuta liniile directoare ale viitoarei strategii a blocului comunitar in relatiile sale cu Moscova, potrivit AFP si Reuters.

Astfel, potrivit acestuia, Borrell a recomandat liderilor europeni sa isi fundamenteze politica fata de Rusia pe trei principii-cheie: "riposta, constrangere si dialog".

Potrivit lui Borrell, UE trebuie sa continue sa exercite presiuni asupra Rusiei in problema incalcarii drepturilor omului si sa-i reaminteasca despre obligatiile ei internationale in acest domeniu, precum si sa raspunda in mod adecvat la amenintarile rusesti.

Pentru a limita actiunile rusesti care aduc atingere intereselor UE, Uniunea ar trebui, de asemenea, sa devina mai unita, mai robusta si mai rezilienta.

Preconizata noua strategie a Bruxellesului la adresa Rusiei, in care se utilizeaza pentru abordare termeni ca "riposta, constrangere si dialog", nu este doar inadecvata, dar are mai mult de-a face cu medicina decat cu politica si este mai proprie Evului Mediu decat zilelor noastre, a reactionat luni purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova.

In pofida acuzatiilor Occidentului ca Rusia este responsabila pentru atacuri cibernetice, dezinformare si alte actiuni hibride - pe care Kremlinul le neaga - aceasta tara este, pe de alta parte, al cincilea partener comercial al UE, iar UE este cel mai mare investitor strain in Rusia.