Ministrul Agriculturii din Franta, Julien Denormandi, a declarat marti, 6 iulie, ca "sampanie" este un cuvant care poate fi folosit doar pentru vinurile spumante din regiunea omonima din Franta, in contextul in care in Rusia a fost adoptata recent o lege care vizeaza aceasta bautura.

Denormandi a reactionat dupa ce vineri, 2 iulie, Rusia a adoptat o lege care obliga producatorii straini de sampanie sa isi eticheteze produsul drept "vin spumant".

Conform unei legi promulgate de Vladimir Putin, numai vinul efervescent produs in Rusia poate fi etichetat drept "champagne", in timp ce producatorii straini vor trebui sa modifice denumirea bauturii lor.

"Va puteti imagina reactia autoritatilor franceze", a declarat Denormandie, la postul de Radio Sud. Acesta a adaugat: "Cuvantul 'sampanie' vine din frumoasa regiune franceza unde este produsa sampania".

Organizatia profesionala "Comite Champagne" a dat publicitatii un comunicat in care cere diplomatilor francezi si europeni sa se implice in schimbarea legii din Rusia. In plus, cei doi copresedinti ai "Comite Champagne", Maxime Toubart si Jean-Marie Barillere, au facut un apel la toti membrii organizatiei ca sa opreasca livrarile spre Rusia, pentru moment. Cei doi sustin ca denumirea "champagne" are protectie legala in 120 de tari.

"'Comite Champagne' deplange faptul ca aceasta lege nu asigura consumatorilor rusi informatii clare si transparente cu privire la originea si caracteristicile vinului", se arata in comunicatul organizatiei profesionale, care adauga ca legea submineaza doua decenii de discutii intre Rusia si Uniunea Europeana.

In prezent, Rusia importa aproximativ 50 de milioane de litri de vin spumant in fiecare an, dintre care 13% este sampanie frantuzeasca. Exista deja disponibile mai multe marci de 'champagne' ruseasca, produse in regiunile din sudul Rusiei, precum Krasnodar si Rostov, si care se comercializeaza chiar si cu 270 de ruble (aproximativ trei euro) litrul.

Franta protejeaza termenul "champagne", iar Uniunea Europeana si multe alte tari rezerva acest termen numai pentru vinul produs in regiunea cu acelasi nume din nord-estul Frantei.