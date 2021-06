Sotia lui Aleksei Navalnii ii raspunde lui Putin dupa declaratiile de la Geneva. Fotografia care il contrazice pe liderul de la Kremlin FOTO

Iulia Navalnaia, sotia opozantului rus Aleksei Navalnii, i-a raspuns joi, 17 iunie, presedintelui rus Vladimir Putin, dupa declaratiile acestuia de la Geneva, relateaza portalul independent rus Meduza si postul de radio Eho Moskvi.

Putin a declarat ca opozantul - fara sa-i rosteasca numele - "a mers pentru tratament in strainatate, ignorand legea cu buna stiinta"

Navalnaia a publicat pe Instagram o fotografie in care sotul ei aflat in coma si intins pe targa este urcat in avionul inchiriat de o organizatie neguvernamentala germana pentru a fi transportat de la Omsk (Siberia) la clinica Charite din Berlin, dupa ce medicii de la Omsk se opusesera timp de 12 ore acestui transfer, motivand ca "pacientul" sufera de o tulburare metabolica provocata de o scadere accentuata a glicemiei.

"Am pastrat o fotografie in care se vede cum Aleksei, ignorand deliberat cerinta de a se prezenta la politie pentru a da cu subsemnatul, a plecat in strainatate pentru tratament", a scris ironic sub fotografie Iulia Navalnaia.

Navalnii s-a simtit rau brusc in august in timpul unui turneu electoral in Siberia. Familia si echipa sa au suspectat o otravire si au insistat ca el sa primeasca ingrijiri in strainatate. Dupa internarea la clinica berlineza Charite, trei laboratoare europene au constatat ca opozantul rus fusese otravit cu agent neurotoxic de tip Noviciok, conceput in perioada sovietica. Kremlinul neaga acest fapt si refuza sa deschida o ancheta in cazul respectiv.

Putin a declarat la 22 octombrie 2020 ca a cerut personal parchetului sa-i permita lui Aleksei Navalnii sa plece la Berlin pentru tratament. In cadrul unei dezbateri a Clubului de discutii de la Valdai, Putin a spus ca, daca "autoritatile ar fi dorit intr-adevar sa otraveasca 'aceasta persoana', nu i-ar fi permis sa plece la tratament in afara tarii", conform agentiei de presa TASS.

"Acest om stia ca incalca legea in vigoare in Rusia", a spus miercuri Putin in timpul conferintei de presa pe care a sustinut-o separat, dupa intalnirea cu Joe Biden, fiind intrebat de ce Navalnii a fost arestat la sosirea sa in tara. El a afirmat ca opozantul nu a respectat termenii eliberarii conditionate intr-un dosar din 2014, in care fusese condamnat la trei ani si jumatate de inchisoare cu suspendare si nu s-a prezentat in fata autoritatii abilitate pentru a-si semnala prezenta.

Putin a mai spus ca Navalnii s-a intors in mod deliberat in Rusia "pentru a fi arestat". "A facut totul cu buna stiinta pentru a fi retinut", a insistat presedintele rus.

La revenirea in Rusia, la 17 ianuarie a.c., Aleksei Navalnii a fost arestat. Apoi, el a fost condamnat la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare, din care i-au fost scazute lunile de arest la domiciliu, intr-un dosar de frauda datand din 2014, pe care el, organizatii neguvernamentale si mai multe capitale occidentale il considera ca fiind motivat politic.