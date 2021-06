Fondatorii unei platforme de criptomonede, de negasit, dupa ce au disparut 3,6 miliarde de dolari din banii investitorilor

Pierderile ar fi printre cele mai mari produse pana in prezent in sectorul criptomonedelor FOTO Pixabay

Doi frati co-fondatori ai platformei de criptomonede Africrypt din Africa de Sud nu sunt de gasit dupa disparitia, in aprilie, a 3,6 miliarde de dolari, au transmis vineri, 25 iunie, avocatii investitorilor pagubiti.

Daca aceste informatii vor fi confirmate, pierderile ar fi printre cele mai mari produse pana in prezent in sectorul criptomonedelor.

Ads

In 2020, pierderile provocaete de fraude si altor ilegalitati in sectorul cripto au fost de 1,9 miliarde de dolari, in scadere de la nivelul record de 4,5 miliarde de dolari produse in 2019, potrivit datelor companiei de informatii legate de acest domeniu, CipherTrace.

Directorul operational al Africrypt, Ameer Cajee, a declarat intr-o scrisoare catre clienti, din data de 13 aprilie, ca toate conturile clientilor au fost compromise din cauza unei accesari neautorizate recente a sistemului platformei.

Scrisoarea, vazuta de Reuters, spunea ca Africrypt a oprit operatiunile si "a inceput procesul de a incerca sa recupereze fondurile furate". Nu a furnizat detalii despre cat de multi bani lipsesc si a avertizat clientii ca incercarea de a-si recupera banii folosind avocati "ar intarzia doar procesul de recuperare".

Hanekom Attorneys, o firma de avocatura angajata de unii dintre cei care spun ca au pierdut bani, a declarat pentru Reuters, intr-un comunicat, ca investigatiile lor au constatat ca pana acum au disparut din Africrypt un total de 3,6 miliarde de dolari.

Firma nu a raspuns imediat la o cerere de comentarii cu privire la modul in care a ajuns la cifra respectiva.

Reuters nu a putut contacta Africrypt pentru comentarii. Apelurile catre telefonul mobil al lui Cajee au fost trimise catre mesageria vocala si acesta nu a raspuns la mesajele text. Site-ul platformei este offline.

Darren Hanekom, un avocat care reprezinta investitorii, a declarat ca Cajee si fratele sau Raess, co-fondator al companiei, sunt de negasit din 13 aprilie si ca pe 16 aprilie a sesizat problema politiei specializate in anticoruptie din Africa de Sud, supranumita Hawks.

Pe 14 aprilie, bitcoin a atins un nivel record de aproape 65.000 de dolari.

Philani Nkwalase, purtatorul de cuvant al Hawks, a declarat ca pana acum nu au reusit sa deschida cazul, deoarece Hanekom Attorneys are sediul in Western Cape si cei care doresc sa-si recupereze banii se afla in alte provincii. "Le-am sfatuit pe acele persoane sa deschida cazurile in zonele care se afla", a spus el prin telefon.

Zakira Laher, verisoara lui Cajee, care a spus ca este director Africrypt pana cand a renuntat in 2019, a declarat pentru Reuters ca fratii lipsesc din aprilie.

Ads

"Spun asta in numele intregii familii ca habar nu avem unde sunt", a spus ea prin telefon. Cam pe la jumatatea lunii aprilie au incetat sa vorbeasca cu noi. Nu ne raspund in WhatsApp".

Hanekom a declarat ca a alertat alte cateva platforme cripto despre acest caz si ca firma sa a informat luna aceasta Autoritatea de Conduita a Sectorului Financiar din Africa de Sud (FSCA), dar ca aceasta nu se poate implica, deoarece nu reglementeaza criptomonedele.

Seful politiei FSCA, Gerhard van Deventer, a declarat pentru Reuters, ca raspuns la intrebari despre Africrypt, ca criptomonedele nu sunt definite ca un produs financiar si ca FSCA nu are competenta de a investiga.

"Suntem in proces de a aduce criptomonedele in dosarul nostru de reglementare", a spus el.