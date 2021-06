FMI, deranjat ca El Salvador a implementat Bitcoin ca mijloc de plata in toata tara

Dupa ce El Salvador a dat o lege prin care devenea prima tara din lume ce recunoaste o moneda digitala ca mijloc legal de plata, Fondul Monetar International a iesit la atac, afirmand ca acest lucru ar putea ridica ingrijorari juridice si financiare.

Purtatorul de cuvant al FMI, Gerry Rice, a declarat ca grupul este deja in discutii cu parlamentarii din El Salvador cu privire la un imprumut pentru sprijinirea economiei tarii, dupa ce anul trecut a aprobat fonduri de urgenta legate de pandemie.

Cu toate acestea, Rice a spus ca o echipa a FMI se va intalni astazi cu presedintele Nayib Bukele, iar "legea Bitcoin" va fi un subiect probabil pentru discutie.

"Adoptarea Bitcoin ca mijloc legal de plata ridica o serie de probleme macroeconomice, financiare si juridice care necesita o analiza foarte atenta. Urmarim indeaproape evolutiile si vom continua consultarile cu autoritatile.", a spus Rice.

FMI nu e multumit de statele care apeleaza la criptomonede

Oficialii FMI si-au exprimat adesea ingrijorarea cu privire la tarile care adopta moneda digitala, potrivit Coin Telegraph.

Astfel ca in martie, grupul a lansat un avertisment similar impotriva recunoasterii de catre Insulele Marshall a monedei sale suverane digitale, numita SOV, ca mijloc legal de plata, deoarece poate prezenta riscuri juridice si financiare similare.

In acest caz, un purtator de cuvant a spus ca economia locala a insulelor a fost tensionata de consecintele economice ale pandemiei si probabil ca nu va fi corectata cu SOV.

In cazul El Salvadorului, timpul dintre introducerea ideilor si actiune este aparent scurt. Presedintele Bukele a anuntat mai intai ca va propune o plata legala a Bitcoin (BTC) in El Salvador prin intermediu unui mesaj video preinregistrat la conferinta Bitcoin 2021 din acest weekend. Legislatia a fost adoptata imediat cu o majoritate in Adunarea Legislativa a natiunii.

Desi tara inca vrea ajutorul financiar din partea FMI pentru pandemie, a inceput deja sa ia in considerare nevoile energetice ale minerilor Bitcoin. Bukele a spus ca va instrui compania electrica de stat LaGeo sa puna la dispozitia minelor anumite facilitati pentru a utiliza energia geotermala de la vulcanii tarii. El Salvador opereaza in prezent cele doua centrale geotermale din Ahuachapan si Berlin.