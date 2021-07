Patru agenti iranieni pusi sub acuzare de FBI. Acestia ar fi planificat rapirea unei jurnaliste din New York, critica la adresa Teheranului

Procurorii americani au pus sub acuzare patru iranieni considerati agenti ai serviciilor secrete pentru ca au complotat sa rapeasca o jurnalista si activista din New York critica la adresa Teheranului, relateaza Reuters, care citeaza rechizitoriul dezvaluit marti.

In ultimii ani, ofiterii de informatii iranieni au pacalit mai multi activisti din afara tarii sa calatoreasca spre destinatii unde erau rapiti si trimisi inapoi in Iran, au spus autoritatile americane.

Rechizitoriul nu a numit obiectivul complotului, insa Reuters a confirmat ca este vorba despre jurnalista iraniano-americana Masih Alinejad, care a contribuit la serviciul Voice of America Persian, finantat de guvernul american, si a scris despre problemele din Iran legat de drepturile omului.

Departamentul american de Justitie a refuzat sa comenteze.

Alinejad, contactata telefonic, a spus ca este in stare de soc. Ea a precizat ca a colaborat cu Federal Bureau of Investigation (FBI) de cand a fost contactata de agentie in urma cu opt luni, cand i-au fost aratate fotografii facute ei de catre complotisti.

"Mi-au aratat ca Republica Islamica s-a apropiat foarte mult", a declarat Alinejad.

Cei patru iranieni au angajat detectivi particulari sub pretexte false si au supravegheat-o pe jurnalista in Brooklyn, au inregistrat video familia si casa ei ca parte a unui complot de a o rapi, au spus procurorii.

Cei patru au planuit sa o duca cu forta in Iran, unde "soarta victimei ar fi fost incerta, in cel mai bun caz", a spus Audrey Strauss, procuror Southern District of New York.

Agentii iranieni au angajat detectivi particulari in Manhattan pentru a o supraveghea pe Alinejad, sustinand ca ea era o persoana din Dubai data disparuta, care a fugit din tara pentru a evita sa plateasca o datorie, au mai spus procurorii. Ei au specificat si faptul ca agentii iranieni au facut cercetari legat de cum ar putea sa duca jurnalista in afara New York-ului intr-o barca de viteza spre Caracas.

Iranul a condus operatiunea impotriva jurnalistei cu intentia "de a ademeni cetateanul nostru inapoi in Iran ca represalii la libertatea de exprimare", a spus Alan E. Kohler Jr., director adjunct al Diviziei de Contraspionaj din FBI.

In 2019, agenti iranieni l-au atras pe Ruhollah Zam, jurnalist stabilit in Franta, in afara tarii, l-au capturat si executat in Iran, fiind acuzat de razvratire, au mai notat procurorii.

Alinejad a declarat ca a atras mania Iranului pentru ca a mediatizat protestele femeilor din Iran fata de legile care cer acoperirea capului, precum si pentru ca a scris despre iranienii ucisi in demonstratiile din 2019.

Jurnalista a mai afirmat ca agentii iranieni au incercat de mai multe ori sa o atraga in Turcia, cu amenintari si promisiuni sa isi intalneasca familie.

Agentii FBI au avertizat-o la inceputul acestui an ca Iranul planuieste sa o rapeasca, astfel ca ea si sotul ei au fost mutati in case de siguranta in timp ce ei investigau cazul.

"Nu pot sa cred ca nu sunt in siguranta in America", a mai spus Alinejad.