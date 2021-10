F-35 devine nuclear. Cel mai puternic avion de vânătoare va putea transporta și lansa bombe nucleare

In prezent singurul aparat stealth care are capacitate nucleară este bombardierul B-2 Spirit

Două aeronave F-35A au finalizat în Statele Unite ale Americii o etapă importantă în certificarea nucleară.

În cadrul unui test încheiat cu succes la Baza Aeriană Nellis din Nevada, US Air Force informează că două avioane F-35A a reușit să lanseze bombe nucleare inerte de tip B61-12, scrie publicația DefenseRomânia.ro.

Ads

Au fost lansate două astfel de bombe inerte, fără încărcătură nucleară.

Potrivit sursei citate, certificarea nucleară e un proces de lungă durată. Certificare nucleară e împărțită în două etape: proiectarea nucleară și operaționalizarea. Acest test finalizat cu succes reprezintă „absolvirea” primei etape.





F-35 devine a doua aeronavă stealth a SUA care va putea transporta și lansa bombe nucleare





Locotenent-colonelul american Daniel Jackson, cel care conduce divizia Headquarters ACC Strategic Deterrence and Nuclear Integration, a subliniat că o aeronavă de generația a V-a care atinge capacitate nucleară ridică nivelul strategic și aduce un plus misiunii de descurajare.

Oficialul american a subliniat că în prezent singurul aparat stealth care are capacitate nucleară este bombardierul B-2 Spirit.

Amintim că anul trecut, în luna noiembrie, în premieră, un F-35A a reușit să lanseze o bombă nucleară inertă B61-12 la viteză supersonică.

Ogiva noilor bombe nucleare din programul B61-12 e dezvoltată de National Nuclear Security Administration (NNSA). Programul are ca obiectiv înlocuirea variantelor bombelor nucleare B61-3, B61-4 i B61-7, B-6110.

Bomba poate fi integrată și pe aeronave cu dublă comandă de tip F-15E și F-16C/D.

US Air Force mai precizează în comunicatul dat publicității că nu toate avioanele F-35A ale US Air Force vor dispune de capacitate nucleară, ci doar avioanele care vor fi întrebuințate în misiuni nucleare.

Ads





Romania, tot mai aproape de inzestrarea cu F-35



Seful Statului Major al Fortelor Aeriene, Viorel Pana, in cadrul unui interviu acordat saptamana trecuta, a readus in discutie achizitionarea de catre tara noastra de aeronave de generatia a V-a.

Referirile la Romania si avioane de generatia a V-a au fost facute de generalul Viorel Pana in cadrul unui reportaj despre escadrila de F-16 a ROAF, realizat de postul de televiziune Antena 3 in colaborare cu postul CNN, in cadrul emisiunii CNN News Hour.

Discutand despre Escadrila 53 Vanatoare, Seful Statului Major al Fortelor Aeriene a anuntat ca tara noastra intentioneaza ca incepand din 2030 sa se inzestreze cu aeronave de generatia a V-a. Totodata, el a dat asigurari ca pana atunci "capacitatea de aparare de tranzitie va fi asigurata de F-16" iar in perioada imediat urmatoare va fi luata o decizie cu privire la achizitionarea a inca doua escadrile.

"Romania intentioneaza sa isi realizeze o capacitate de aparare aeriana, incepand cu 2030, cu avioane de generatia a cincea. Pana atunci, aceasta capacitate de aparare de tranzitie va fi asigurata de F-16 avion multirol de generatia a patra. Escadrila a doua si a treia sunt in curs de analiza, foarte probabil se va ajunge la niste decizii in perioada imediat urmatoare", a spus general Viorel Pana, potrivit reportajului citat.

Ads

De precizat ca nu e prima oara cand se vorbeste, ca orizont de timp, de aeronave de generatia a V-a pentru tara noastra, in 2030. In 2019, fostul ministru al Apararii de la vremea respectiva, Gabriel Les, spunea ca Romania se gandeste la astfel de aeronave, dar nu se poate face o astfel de achizitie mai devreme de 2028.

Fara sa se specifice, toate privirele se indreapta evident catre F-35.