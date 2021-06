Explozie intr-o mina de carbune din SUA. Cel putin doua persoane au murit, iar alte sapte sunt blocate in subteran

Cel putin doua persoane au murit si alte sapte sunt blocate in subteran dupa o explozie survenita la o mina de carbune din Socha, in centrul Columbiei, a anuntat Agentia Nationala a Minelor (ANM), citata de AFP.

Trei persoane ranite au fost salvate, iar politia, membri ai Crucii Rosii, dar si ingineri se afla la fata locului pentru a participa la cautari.

Accidentul ar fi fost provocat de o acumulare de metan la mina Diamante 5, a precizat agentia.

171 de persoane au murit in accidente miniere in Columbia in 2020.