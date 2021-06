Nava militara romaneasca la See Breeze 2020 FOTO: Sea Forces

Chiar daca intalnirea Biden - Putin de la Geneva parea ca va aduce o detensionare a relatiilor dintre Washington si Moscova, iata ca realitatea este alta. Astfel, Statele Unite si NATO strang laolalta forte militare din 32 de tari in cele mai mari exercitii din istorie desfasurate in Marea Neagra, in operatiunea denumita Sea Breeze, intre 28 iunie si 10 iulie 2021, inclusiv cu participarea Romaniei.

Rusia a anuntat prin vocea purtatorului de cuvant al ministerului Apararii, general-maior Igor Konashenkov, ca "va urmari indeaproape pregatirile si desfasurarea exercitiilor americano-ucrainene din cadrul See Breeze, cu implicarea tarilor NATO", dar si ca "va reactiona, daca este necesar, in interesul asigurarii securitatii militare a tarii", potrivit UPI.

Exercitiile din Marea Neagra desfasurate sub conducerea NATO, vor fi organizate de Flota a sasea a Statelor Unite si Fortele navale ale Ucrainei. Va fi cea mai mare operatiune din istorie din aceasta regiune, la ea fiind prezente 32 de tari de pe sase continente, cu un total de 5.000 de militari, 32 de nave, 40 de avioane si 18 echipe de operatiuni speciale.

Vor participa state din alianta NATO, precum Albania, Bulgaria, Canada, Danemarca, Estonia, Franta, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Romania, Spania, Turcia si Statele Unite, tari partenere din Europa (Georgia, Moldova, Suedia, Ucraina) si din afara continentului nostru (Australia, Brazilia, Coreea de Sud, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Israel, Japonia, Maroc, Pakistan, Senegal, Tunisia), conform Navy.

Inceput in 1997, exercitiul Sea Breeze reuneste an de an, majoritatea tarilor NATO si de la Marea Neagra, precum si partenerii acestora, de pe mai multe continente.

Rusia a aratat ca este ingrijorata de aceste operatiuni militare de amploare din Marea Naegra, din apropierea granitelor sale. Oficialul rus, citat mai sus, a subliniat ca exercitiile se vor desfasura "pe fondul acuzatiilor neincetate ale tarilor occidentale in ceea ce priveste eforturile Rusiei de a-si dezvolta potentialul militar de la frontierele sud-estice ale tarii".