Elicopter de transport rusesc, prabusit in timpul unui exercitiu. Trei membri ai echipajului au murit

Un elicopter militar rus s-a prabusit in regiunea Gatcina, in apropiere de Sankt Petersburg, in nord-vestul Rusiei, anunta presa internationala. In urma incidentului, cei trei membri ai echipajului au murit.

"Am primit informatii despre prabusirea unui elicopter (de tip) Mi-8. Salvatori s-au dus la fata locului", a anuntat joi seara filiala locala a Ministerului rus pentru Situatii de Urgenta.

Zborul era de antrenament

Cei trei membri ai echipajului acestui elicopter, care apartine Garzii Nationale ruse (Rosgvardia) au murit in accident, potrivit unui purtator de cuvant al Garzii, citat de site-u de stiri local Fontanka.

Elicopterul militar de transport de tip Mi-8 s-a prabusit "in urma unui accident aerian", in timp ce efectua un zbor de antrenament, potrivit Garzii.

"Primele informatii arata ca echipajul (elicopterului) alcatuit din trei militari a murit in urma prabusirii" aeronavei, a anuntat un purtator de cuvant al Garzii Nationale ruse.