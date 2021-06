Schema prin care 200 de kilograme de heroina ar fi trebuit sa ajunga din Republica Moldova in Uniunea Europeana VIDEO

Doi cetateni turci, ajutati de trei femei din Republica Moldova au fost retinuti peste Prut, pentru implicare in aducerea in Republica Moldova a 200 de kilograme de droguri din Iran.

Drogurile au fost capturate la sfarsitul saptamanii trecute si potrivit procuurorilor de la Coombaterea Criminalitatii Organizate, acestea ar fi trebuit sa ajunga in tari ale Uniunii Europene.

Reteaua actiona inca din decembrie 2020 iar potrivit lui Ion Caracuian, procurorul - sef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS) capul retelei este un cetatean tur. Acesta inregistrat la Chisinau o companie care se ocupa de importul materialelor de constructii si a articolelor sanitare din Iran.

"Facea importuri de marfa - materiale de constructie, blocuri sanitare, ca ulterior, dupa cateva importuri legale, sa inceapa sa introduca in acea marfa droguri. (...) Au fost schimbate in repetate randuri depozitele.", a mai Caracuian, citat de zdg.md.

Marfa as ajuns in Rusia pe cale maritima, iar din Rusia prin Ucraina a fost importata si depozitata in R.Moldova.



Initial, potrivit autoritatilor, in cauza penala, au fost retinute sapte persoane, insa ulterior doua au fost eliberate, deoarece s-a stabilit ca nu au vreo implicare.

Autoritatile sustin ca drogurile capturate se afla la Centrul tehnico-criminalistic si expertize judiciare, unde sunt supuse expertizei.