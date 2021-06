Drapelul curcubeu va fi arborat la sediile Parlamentului European, raspuns la decizia UEFA de a nu permite iluminarea Allianz Arena

Presedintele Parlamentului European (PE), David Sassoli, a aprobat miercuri propunerea unei eurodeputate ecologiste ca drapelul comunitatii LGBT sa fie arborat pe sediile acestei institutii europene si ale reprezentantelor acesteia in statele UE, dupa refuzul UEFA ca stadionul Allianz Arena din Munchen sa fie iluminat in culorile curcubeului la partida Germania-Ungaria de la EURO 2020 si in contextul criticilor europene la adresa Ungariei pe tema unei legi care interzice in aceasta tara promovarea homosexualitatii in scoli.

Eurodeputata germana Terry Reintke, din grupul Verzilor, a cerut la inceputul sesiunii plenare a Parlamentului European care se desfasoara miercuri si joi la Bruxelles ca aceasta institutie sa se alature demersului unor stadioane si autoritati publice europene, care au anuntat ca miercuri seara vor arbora steagul LGBT sau isi vor ilumina sediile in culorile acestuia, relateaza agentia EFE.

Initiativa vine dupa ce UEFA a respins cererea primariei din Munchen ca la partida Germania-Ungaria stadionul Allianz Arena sa fie iluminat in culorile curcubeului. UEFA a propus evenimente alternative pentru aceasta, dar primaria orasului german dorea sa faca acest lucru acum in semn de solidaritate cu comunitatea LGBT din Ungaria, tara unde a fost adoptata o lege care interzice promovarea homosexualitatii in scoli si in randul minorilor si care a creat un nou conflict intre Budapesta, de o parte, si institutii ale UE si oficiali europeni, de cealalta parte.

Aceasta lege este ''incompatibila cu ideea mea de a face politica'', a declarat cancelarul german Angela Merkel, in timp ce presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a descris respectiva lege ungara drept o ''rusine''.

In opinia eurodeputatei germane care a cerut arborarea steagului LGBT pe sediile Parlamentului European, acest drapel nu reprezinta ''o provocare politica'', ci un ''semnal fata de drepturile fundamentale, diversitatea si demnitatea umana''.

Presedintele PE, David Sassoli, a multumit pentru aceasta propunere si o sustine, dand asigurari ca institutia pe care o conduce este ''angajata fata de promovarea drepturilor LGTBQI'' si participa activ la campaniile de constientizare.

Prin urmare, incepand de miercuri si pentru o perioada neprecizata drapelul curcubeu se va regasi pe cladirile Parlamentului European din Bruxelles si de asemenea la sediile reprezentantelor acestei institutii in orasele statelor membre.

Si primaria orasului Bruxelles a anuntat ca miercuri va ilumina in culorile steagului LGBT celebra Grande Place.