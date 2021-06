Distrugator SUA cu focoase nucleare intra in Marea Neagra, sprijinind aliatii NATO. Rusia este cu ochii pe el

Fortele Navale ale Statelor Unite din Europa si Africa au anuntat vineri, 11 iunie, pe conturile oficiale de pe retelele sociale, ca distrugatorul USS Laboon se indreapta spre Marea Neagra.

Rusia continua sa se lamenteze de aparitia altei nave americane in regiune, dupa ce in luna mai 2021 USS Hamilton a participat la exercitii militare comune cu vasele romanesti.

Mesajul publicat pe Twitter de Marina Statelor Unite, specifica faptul ca distrugatorul american va efectua operatiuni de securitate in zona, potrivit unei informatii publicate de UNI India.

Oficialii SUA au anuntat ca aceste manevre din Marea Neagra sunt "exercitii de rutina desfasurate impreuna cu aliatii si partenerii nostri din NATO" din regiune.

Distrugatorul USS Laboon face parte din clasa Arleigh Burke, fiind dotat cu pana la 56 de rachete de croaziera tip Tomahawk, echipate cu focoase nucleare.

Nava americana dispune si de un elicopter SH-60 Sea Hawk la bord, avand un echipaj format din peste 300 de marinari. Ea a participat la misiuni in toata lumea, cum ar fi cea din Libia in 2012, dar si in Marea Neagra, in 2015.

Presa din Rusia anunta prezenta distrugatorului american USS Laggon in apele Marii Negre, precizand ca in ultimii ani, numeroase nave militare din Statele Unite au vizitat frecvent aceasta regiune.

Cel putin trei distrugatoare ale SUA si un crucisator au efectuat operatiuni in Marea Neagra, de la inceputul lui 2021. Seful de Stat Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov a fost ingrijorat de prezenta navelor americane in regiune, avertizand Washington-ul ca astfel de manevre pot duce la incidente.

BREAKING: #USSLaboon (DDG58) began its northbound transit into the #BlackSea to conduct #maritimesecurity operations in the region. The @USNavy routinely operates with our @NATO Allies partners in the Black Sea!#PowerForPeace pic.twitter.com/4bnFTyuOgQ- U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) June 11, 2021