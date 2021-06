Dupa intalnirea cu premierul britanic Boris Johnson, presedintele american Joe Biden a declarat joi, 10 iunie, ca au reafirmat "relatia speciala" dintre Statele Unite si Marea Britanie, subliniind ca va fi intensificata cooperarea bilaterala. La randul sau, Boris Johnson a spus ca se va ajunge la un "teren de intelegere" in privinta tensiunilor post-Brexit din Irlanda de Nord.

Intalnirea cu Boris Johnson a fost "foarte productiva", a afirmat Joseph Biden, dupa intrevederea derulata in localitatea St. Ives (Cornwall), unde va avea loc summitul G7.

"Am abordat si am discutat o gama larga de probleme asupra carora Marea Britanie si Statele Unite colaboreaza foarte strans. Am reafirmat relatia speciala dintre cetatenii nostri si am reinnoit angajamentul pentru apararea valorilor democratice permanente pe care le impartasesc ambele tari", a afirmat Joseph Biden, conform CNN.

"In prezent, dezvoltam angajamentul pentru o Carta Atlantica revitalizata, actualizata, pentru a aborda principalele provocari ale acestui secol: securitatea cibernetica, tehnologiile emergente, sanatatea globala si schimbarile climatice. Am discutat obiectivele noastre comune pentru ghidarea ambitioaselor actiuni mondiale de contracarare a schimbarilor climatice", a subliniat presedintele SUA.

Boris Johnson, despre tensiunile post-Brexit: "Exista un teren de intelegere"

Premierul britanic Boris Johnson a relativizat divergentele sale cu presedintele SUA Joe Biden privind tensiunile post-Brexit in Irlanda de Nord, dand asigurari ca mentinerea pacii in provincia britanica este un "teren de intelegere" si declarand ca este "optimist" in aceasta privinta, potrivit AFP, preluata de Agerpres.

"Vrem sa ne asiguram ca pastram echilibrul procesului de pace. Exista absolut un teren de intelegere si sunt optimist ca vom ajunge la aceasta", a declarat Boris Johnson televiziunilor britanice, dupa ce s-a intalnit cu presedintele SUA in Golful Carbis, in sud-vestul Angliei, in ajunul inceperii summitului G7, sub presedintie britanica, relaeaza Deschide.md