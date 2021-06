Patru femei au murit in urma surprarii unei cladiri vechi in Egipt

Patru femei au murit in urma surparii unui imobil rezidential vechi, in cartierul al-Attarine, situat in centrul orasului Alexandria, in nordul Egiptului, anunta sambata un reprezentant al fortelor de securitate egiptene, relateaza AFP.



Aceasta cladire veche, situata pe strada Morsi Badr, in cartierul al-Attarine, s-a surpat vineri.

Ads

Agenti din cadrul Protectiei Civile au reusit sa "salveze patru persoane" dintre daramaturi, inclusiv o femeie ranita, declara oficialul sub protectia anonimatului.

In centrele oraselor Alexandria si Cairo, in care se afla numeroase cladiri care dateaza din secolul al XIX-lea si inceputul secoluui XX, a locuit mult timp burgezia egipteana si si-au avut sediile institutii publice importante.

#Egypt

The collapse of a building in the Attarin neighborhood in #Alexandria today and buried many of its residents under the rubble, and due to the neglect of the regime, many citizens have been killed in recent years pic.twitter.com/80oYSVEYEM- kinsleyhub (@ukhub_uk) June 25, 2021

Atat in capitala, cat si in al doilea cel mai important oras egiptean, multe dintre aceste imobile sunt in prezent darapanate sau abandonate.

Cladirea - cu cinci etaje - care s-a surpat vineri a facut obiectul unui ordin de renovare in 2018, potrivit paginii pe Facebook a guvernoratului Alexandria.

Autoritatile au dispus atunci ca ultimul etaj sa fie demolat.

Numeroase cladiri s-au surpat in ultimii ani in Egipt, omorand numerosi oameni, atat din cauza vechimii imobilelor, cat si a nerespectarii legislatiei cu privire la urbanism.