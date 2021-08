Dezastrul provocat în Haiti de cutremurul cu magnitudinea 7,2. Sute de oameni au fost prinși sub plăcile de beton

Cel puţin 304 persoane şi-au pierdut viaţa şi alte câteva sute sunt rănite şi date dispărute în urma unui cutremur cu magnitudinea 7,2 care s-a produs în Haiti în dimineața zilei de sâmbătă, 14 august.

Bilanţul a fost anunţat duminică de autorităţile locale, relatează AFP.

Cutremurul a avut loc la 8.29, ora locală (12.29 GMT), la 12 kilometri de oraşul Saint-Louis-du-Sud, situat la aproximativ 160 km de capitala haitiană Port-au-Prince, potrivit datelor furnizate de Institutul american de geofizică (USGS).

Biserici, magazine, case: multe clădiri s-au prăbuşit în seismul puternic care a prins sute de locuitori sub plăci de beton.

Fără prea multe mijloace, locuitorii s-au grăbit să scoată victimele aflate sub clădirile prăbuşite, efort salutat de serviciile de protecţie civilă.

''Primele intervenţii, efectuate atât de salvatori profesionişti, cât şi de populaţie, au făcut posibilă scoaterea multor oameni de sub dărâmături'', a indicat protecţia civilă.

Peste 1.800 de persoane au fost rănite în urma cutremurului şi puţinele spitale din zonele afectate fac eforturi să ofere îngrijiri de urgenţă.

