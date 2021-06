Catusele nu le-au salvat relatia, nici dupa 123 de zile de apropiere fortata. Ideea bizara a unui cuplu din Ucraina VIDEO

Dupa 123 de zile petrecute incatusati unul de celalalt pentru a-si salva relatia de cuplu, ucrainenii Alexandr Kudlay si Viktoria Pustovitova s-au despartit, facandu-si publica in fata camerelor video decizia de a renunta la legatura lor si declarand ca experimentul a scos la iveala mai multe realitati incomode, relateaza Reuters vineri, pe 18 iunie.

Cei doi tineri din orasul Harkiv din estul tarii au decis sa se incatuseze unul de celalalt de Valentine's Day, intr-o ultima incercare de a intrerupe ciclul despartirilor si impacarilor.

Pe parcursul experimentului, pe care l-au impartasit unei audiente in crestere pe retelele sociale, ei au facut totul impreuna, de la cumparaturi la pauze de fumat si au folosit pe rand toaleta si dusul.

Pustovitova, care initial s-a opus ideii de a se lega cu catuse unul de altul, a plans in timp ce a relatat aceasta despartire. "Cred ca va fi o lectie buna pentru noi, pentru celelalte cuplurile ucrainene si pentru cuplurile din strainatate, sa nu repete ce am facut noi", a declarat ea pentru Reuters in cadrul unui interviu acordat din Kiev.

Pustovitova a declarat ca spatiul personal este cel care i-a lipsit cel mai mult. De asemenea, ea a precizat ca in aceasta perioada a simtit ca partenerul sau de viata nu i-a acordat suficienta atentie. "Am fost impreuna toata ziua si nu am primit deloc atentie de la Alexandr pentru ca eram constant unul langa altul. El nu mi-a spus ca ii e dor de mine, iar mie mi-ar fi placut sa aud asta", a spus cosmeticiana in varsta de 29 de ani.

Ads

Kudlay a declarat ca nu regreta ca a recurs la aceasta masura disperata pentru salvarea relatiei lor, in opinia sa catusele ajutandu-i sa inteleaga faptul ca "nu gandesc la fel".

"Nu suntem pe aceeasi lungime de unda, suntem total diferiti", a spus agentul de vanzari auto, in varsta de 33 de ani.

Cuplul intentioneaza sa vanda catusele la o licitatie online si sa doneze o parte dintre banii stransi in scopuri caritabile.

Cei doi au fost descatusati in fata camerelor de vederi ale televiziunilor din Ucraina si a unui reprezentant al unei carti a recordurilor din aceasta tara, care a declarat ca niciun cuplu din lume nu ar fi reusit ceva similar.

Ultima fotografie publicata de cei doi pe Instagram, unde au mai mult de 7.800 de abonati, ii prezinta stand separat, cu privirile indreptate in jos.