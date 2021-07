Cazurile noi de COVID-19 din Spania au crescut cu 85% in doar o saptamana. Care este explicatia specialistilor

Numarul cazurilor de Covid-19 din Spania a crescut cu 32.407 incepand de vineri, majorarea fiind cu 85% mai mare fata de weekendul trecut, potrivit datelor oficiale publicate luni, care arata ca varianta Delta a dus la un numar mai mare de infectari in randul tinerilor, transmite Reuters.

In timp ce la nivel national rata de infectare aferenta unei perioade de 14 zile este de 204 cazuri la 100.000 de persoane, in urcare de la 95 de cazuri in urma cu o saptamana, aceasta rata este de 640 de cazuri la persoanele cu varste cuprinse intre 20 si 29 de ani.

Alte tari europene, cum ar fi Franta si Portugalia, permit vaccinarea tuturor adultilor, dar Spania a lucrat pe grupe de varsta, ceea ce inseamna ca majoritatea adultilor tineri nu au fost inca vaccinati.

Circa 89% dintre spaniolii cu varste de peste 40 de ani au fost vaccinati cu cel putin o doza de vaccin, comparativ cu 14% in cazul tinerilor de 20-29 de ani.

"In prezent ne aflam intr-o situatie delicata in privinta transmiteriui, dar macar nu este reflectata de privinta cazurilor grave", a declarat coordonatorul urgentelor de sanatate, Fernando Simon, intr-o conferinta de presa.

Numarul internarilor nu a fost afectat, iar gradul de ocupare a sectiilor de terapie intensiva este de sub 7%.

Dupa actualizarea de luni a datelor, numarul total al cazurilor de coronavirus din Spania a ajuns la 3.866.475, iar cel al deceselor a urcat cu 23, la 80.934.