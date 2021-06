In Rusia s-au inregistrat peste 20.000 de cazuri si 568 de morti din cauza variantei Delta a coronavirusului

Peste 20.000 de noi infectii cu coronavirus si 568 de decese au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Rusia, potrivit cifrelor publicate joi de guvern, cu varfuri dupa sfarsitul lunii ianuarie din cauza variantei Delta, relateaza France Presse.



In total, 20.182 de noi infectii au fost identificate in toata tara, inclusiv 8.598 la Moscova, epicentrul acestui nou val epidemic.

Capitala rusa a inregistrat 92 de decese intr-o singura zi, un record de la inceputul pandemiei, potrivit agentiei publice de presa Tass.

Explozia cazurilor de COVID-19 de la mijlocul lunii iunie este cauzata de varianta Delta, aparuta in India si considerata mai contagioasa si mai virulenta. Ea reprezinta aproape 90% din contaminari in capitala Rusiei.

Confruntat cu acest focar, primarul Moscovei a facut vaccinarea obligatorie in sectorul serviciilor, in timp ce campania de imunizare a ramas in urma din decembrie, pe fondul neincrederii rusilor fata de vaccinurile disponibile si in ciuda apelurilor repetate ale presedintelui Vladimir Putin.

Cu 131.463 de decese inregistrate de guvern, Rusia este cea mai indoliata tara europeana. Agentia de statistici Rosstat, care are o definitie mai larga a deceselor legate de COVID, a numarat aproximativ 270.000 de morti intre inceputul pandemiei si sfarsitul lunii aprilie 2021.