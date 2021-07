Noua trupuri ale pasagerilor unui avion prabusit in Kamceatka, gasite pe coasta pustie a Marii Ohotsk VIDEO

Salvatorii au gasit corpurile a noua dintre pasagerii avionului care s-a prabusit marti, 6 iulie, in Peninsula Kamceatka, in Extremul Orient rus.

Anuntul a fost facut miercuri, 7 iulie, de autoritatile regionale, relateaza AFP.

"Un grup de 51 de salvatori continua sa actioneze la fata locului, pe jos", a anuntat intr-un comunicat filiala locala a Ministerului Situatiilor de Urgenta - precizand ca un corp a fost identificat.

Un avion de linie apartinand unei mici companii locale - cu 22 de pasageri si sase membri ai echipajului la bord - a disparut de pe radare marti, in timp ce se pregatea sa aterizeze in orasul de coasta Palana.

Dupa mai multe ore de cautari in conditii ingreunate de starea vremii si situatia pe teren, salvatorii - pe jos si cu elicoptere - au localizat locul prabusirii.

Guvernatorul Kamcetakai, un teritoriu urias foarte putin populat, dar apreciat de turisti din cauza vulcanilor si naturii salbatice, a anutat ca fuzelajul a fost gasit pe coasta si in Marea Ohotsk.

Imagini de la locul accidentului surprind o urma neagra, de cateva sute de metri, pe varful unei faleze, care duce in mare.

Aeronava, un avion de tip Antonov An-26, de conceptie sovietica, asigura o legatura intre capitala regionala Petropavlovsk-Kamceatski si Palana atunci cand a incetat sa mai emita.

Anchetatorii au anuntat ca examineaza teza unui accident din cauza unor conditii meteorologice defavorabile, unei probleme tehnice sau unei erori de pilotare.

Acest tip de avion An-26 a fost produs din 1969 in 1986 in Uniunea Sovietica.

El a fost implicat in numeroase accidente soldate cu morti, ultimul in Kazahstan, in martie, soldat cu moartea a patru militari.