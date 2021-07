Un copil de sapte ani a murit in timpul antrenamentului de judo. A fost trantit la pamant de 27 de ori

Un baiat de sapte ani a murit dupa ce a fost trantit la sol de 27 de ori de antrenorul sau si de colegii lui, in timpul unui antrenament de judo, informeaza marca.com.



Aceasta tragedie, care a fost dezvaluita de NDTV, s-a petrecut, la 21 aprilie, in Taiwan.

Baietelul a fost dus de urgenta la spitalul Feng Yuan din orasul Taichung. Micul judoka a murit dupa ce a petrecut 70 de zile in coma din cauza hemoragiilor cerebrale si a problemelor respiratorii cauzate de cele 27 de cazaturi. Parintii baiatului, care a suferit insuficiente organice multiple, au decis sa fie deconectat de la aparatele care il tineau in viata.

Procuratura l-a acuzat pe antrenorul, care nu avea licenta de tehnician, de a fi cauzat rani grave copiilor.

Se pare ca antrenorul, care a fost pus in libertate pe cautiune, i-a aplicat micutului Huang tehnici de aruncare cu care baiatul nu era familiar si pentru care nu era pregatit. In ciuda plangerilor baiatului, care a spus ca are dureri de cap si vomita, antrenorul i-a provocat cateva alte cazaturi pana cand elevul sau a devenit inconstient si s-a prabusit.