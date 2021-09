Un copil de 4 ani a murit după ce a căzut de la balcon: ”L-am scăpat din brațe, apoi m-am dus să mănânc o pizza” VIDEO

Un copil de patru ani a murit după ce a fost scăpat din brațe de pe balcon, de un angajat al familiei, în Napoli, Italia. Bărbatul a spus ulterior că, după tragedie, s-a dus să mănânce o pizza.

Judecătorul de instrucție Valentina Gallo a validat luni, 20 septembrie, arestarea lui Mariano Cannio, angajatul în vârstă de 38 de ani, fiind acuzat pentru uciderea lui Samuele Gargiulo, potrivit observator.ro.

Acesta și-a susținut nevinovăția, susținând că a fost amețit și că este vorba de un accident, dar judecătorul a dat alt verdict, și anume că ”a fost total conștient înainte și după gest”.

„L-am luat în braţe şi am ieşit cu el pe balcon. Când eram lângă balustradă, am simţit o ameţeală, m-am aplecat şi am scăpat copilul din braţe. Imediat, am auzit ţipete venind de jos şi m-am speriat. Eram conştient de ce se întâmplase.

M-am dus să mănânc o pizza în Sanità, apoi m-am întors acasă. M-am întins pe pat şi am început să mă gândesc la ce s-a întâmplat. Apoi am coborât şi am mers la un bar din via Duomo, mi-am luat un cappuccino şi un croissant, apoi am revenit acasă, unde m-aţi găsit”, le-a explicat bărbatul anchetatorilor.

Mama copilului, însărcinată în opt luni, pregătea masa când copilul a murit.