Drama fratiorilor impuscati de un vecin intr-un parc din Italia. Au murit tinandu-si tatal de mana VIDEO

Doi frati, de 5 si 10 ani, au fost impuscati duminica, pe 13 iunie, in timp ce se jucau intr-un parc din apropierea casei de langa Roma.

Un individ inarmat, care locuieste in zona, s-a apropiat de copii, iar acestia, ingroziti, au inceput sa tipe, moment in care au fost impuscati in inima si gat. Un barbat de 75 de ani, a incercat sa-i apere, dar a fost si el ucis de gloante.

Atacatorul, in varsta de 35 de ani, a fugit si s-a baricadat in casa. La fata locului au ajuns in scurt timp carabinierii, fortele speciale de interventie si negociatorii militari, insa timp de mai bine de trei ore, criminalul nu a dat niciun raspuns negociatorilor care incercau sa-l convinga sa se predea. Cand militarii au patruns in casa l-au gasit mort in dormitorul sau.

"Cand am auzit impuscaturile, am crezut ca este o petarda explodata de un copil. Apoi ne-am apropiat si am realizat ca erau focuri de arma. Am chemat imediat politia. Apoi am trimis un SMS tututor celor care locuiesc in ansamblul de locuinte si le-am spus sa ramana in case. Din fericire, multi dintre ei erau la malul marii", a declarat presedintele ansamblului rezidential Colle Romito.

Potrivit publicatiei La Repubblica, atacatorul era cunoscut in zona pentru mai multe episoade de hartuire, multe dintre ele fiind raportate la politie.

La fata locului au ajuns mai multe echipe de salvatori, inclusiv doua elicoptere. Medicii au incercatin zadar sa-i readuca la viata pe cei doi frati.

Bunica materna a celor doi copii a declarat ca acestia au murit tinandu-si tatal de mana.

"Erau doi copii politicosi si respectuosi. Ieri, Daniel, cel mai mare, a venit la mine acasa si a plecat fara sa-si ia ramas bun. Dar s-a intors si mi-a dat un pupic", a marturisit femeia cu ochii in lacrimi.

Primarul Romei a transmis condoleante comunitatii din Ardea.