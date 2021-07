Mii de persoane au iesit marti, 6 iulie, pe strazile din Tbilisi, capitala Georgiei, pentru a denunta violentele impotriva comunitatii LGBT+, informeaza AFP.

Incidentele au avut loc cu o zi inainte si au dus la anularea unui mars Pride.

Printre manifestantii care s-au adunat si au protestat in tacere in timpul serii in fata parlamentului din aceasta tara caucaziana cu obiceiuri conservatoare se aflau multi care fluturau steaguri curcubeu, precum si drapeluri ale Uniunii Europene.

Politia a inconjurat zona pentru a-i proteja de cei aproximativ 200 de activisti anti-LGBT + care au organizat o contramanifestatie in apropiere si au facut mai multe incercari de a forta barajul.

"Nu putem tolera nicio forma de violenta care vizeaza minoritatile din aceasta tara", a declarat pentru AFP una din persoanele prezente in apropierea parlamentului, Lili Chumburidze, un istoric de arta in varsta de 48 de ani."Homofobia nu apartine secolului 21", a adaugat el.

"Suntem aici pentru a spune guvernului ca respectarea drepturilor omului este pentru toata lumea", a declarat un alt protestatar, Lacha Bigvava, un student in varsta de 20 de ani.

Activistii georgieni care au apara cauza LGBT + au renuntat luni la organizarea unui mars Pride dupa ciocnirile provocate de grupurile ostile.

Prim-ministrul georgian Irakli Garibasvili s-a pronuntat impotriva acestui eveniment.

Foarte influenta in Georgia, Biserica Ortodoxa a facut apel, la randul sau, la o rugaciune publica, luni, impotriva paradei Pride.

Statele Unite, Uniunea Europeana si alte 16 tari au condamnat "atacurile violente asupra activistilor, membrilor comunitatii si jurnalistilor, precum si incapacitatea liderilor politici si religiosi de a condamna aceste violente".

Desi mentalitatile se schimba incet in aceasta fosta republica sovietica care doreste sa se apropie de Uniunea Europeana, violenta homofoba continua sa se manifeste in mod regulat.