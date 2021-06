Compania farmaceutica Johnson & Johnson plateste 263 milioane de dolari ca sa scape de o acuzatie grava

Compania farmaceutica Johnson Johnson urmeaza sa plateasca 263 milioane de dolari pentru retragerea acuzatiilor ca a contribuit la folosirea de opioide in statul New York si in doua dintre cele mai mari comitate ale acestuia.

Acordul fereste producatorul de medicamente de un proces cu jurati in Long Island, in care mai sunt parati mai multi producatori si distribuitori mari de opioide.

Johnson Johnson nu a recunoscut ca ar fi comis vreo ilegalitate in statul New York si in comitatele Nassau si Suffolk.

"Epidemia de opioide a facut ravagii in intreaga natiune. Johnson Johnson a ajutat la alimentarea acestui flagel", a declarat procurorul general din New York, Letitia James, intr-un comunicat.

Ea a spus ca atentia sa ramane concentrata pe "obtinerea de fonduri in comunitatile devastate de opioide, cat mai repede posibil".

JJ a declarat ca intelegerea este in concordanta cu acordul sau anterior, de a plati 5 miliarde de dolari pentru solutionarea cererilor de despagubiri din partea statelor, oraselor, comitatelor si guverne tribale, la nivel national.

Compania farmaceutica si cei mai mari distribuitori de medicamente din SUA - AmerisourceBergen Corp, Cardinal Health si McKesson - au propus plata, cumulata, a 26 de miliarde de dolari pentru a pune capat miilor de procese legate de opioide.

De asemenea, JJ a facut apel la o hotarare din 2019 a unui judecator din Oklahoma conform careia compania din New Brunswick, New Jersey, va plati statului respectiv 465 milioane de dolari pentru comercializarea inselatoare a opioidelor.

Procesul de marti este unul dintre mai multe alte procese programate pentru acest an, altele fiind in curs in California si Virginia de Vest.

Producatorii de medicamente AbbVie si Teva Pharmaceutical Industries si mai multi distribuitori sunt printre inculpati. Lantul de farmacii Walgreens Boots Alliance este, de asemenea, un inculpat, desi a fost dat in judecata doar de comitate.

Walmart, Rite Aid Corp si CVS Health au fost eliminate din proces in timpul selectiei juriului. CVS a incheiat un acord cu comitatele Nassau si Suffolk. Termenii acordului de despagubire nu au fost dezvaluiti.

Centrul SUA pentru Controlul si Prevenirea Bolilor a declarat ca aproape 500.000 de persoane au murit din cauza supradozelor de opioide din 1999 pana in 2019.