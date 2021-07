Compania lui Donald Trump, pe punctul de a fi pusa sub acuzare pentru frauda

Fostul presedinte al SUA Donald Trump ia in calcul o noua candidatura la Casa Alba

Procurorii din Manhattan ar urma joi sa puna sub acuzare Trump Organization, compania fostului presedinte american Donald Trump, si pe directorul financiar al acesteia, Allen Weisselberg, pentru fapte penale, a declarat miercuri o persoana apropiata situatiei, transmite Reuters.

Acuzatiile aduse de procurorul districtului Manhattan, Cyrus Vance, ar urma sa se concentreze pe posibilele avantaje si beneficii primite de directorul Weisselberg si alti oficiali, cum ar fi apartamente fara chirie si inchirierea unor masini fara raportarea corecta a acestora in declaratiile fiscale, au spus persoane familiare investigatiei.

Una dintre persoane a spus ca Weisselberg si compania ar urma sa fie trimisi in judecata joi.

Avocatul lui Trump, Ronald Fischetti, a declarat luni pentru Reuters ca procurorii au sugerat ca acuzatiile ar fi legate de impozite si beneficii marginale si ca Trump insusi nu va fi acuzat in acuzare.

"Aceasta va fi prima lor lovitura", a spus Fischetti despre procurori, adaugand ca intr-o intalnire de saptamana trecuta acestia au spus ca ancheta continua.

Mary Mulligan, avocata pentru Weisselberg, a refuzat sa comenteze posibilele acuzatii. De asemenea, biroul lui Vance a refuzat sa comenteze. Avocatii organizatiei Trump nu au raspuns imediat la solicitarile de comentarii.

Trump, in timpul unei calatorii efectuate miercuri la Weslaco, Texas, langa granita mexicana, pentru a critica politicile de imigratie ale presedintelui Joe Biden, nu a raspuns la intrebarile strigate de reporteri despre acuzatiile penale.

Intr-o declaratie de luni, Trump a numit procurorii ca fiind partinitori si a spus ca actiunile companiei sale nu sunt "in niciun caz o infractiune".

Organizatia Trump ar putea fi condamnata la amenzi si alte sanctiuni. De asemenea, acuzatiile ar putea creste presiunea asupra lui Weisselberg de a coopera cu procurorii, la care a rezistat pana in prezent.

Weisselberg este un confident apropiat al lui Trump, cooperarea sa fiind cruciala pentru orice caz viitor impotriva fostului presedinte.

Actele din instante, datele publice si documentele citate au aratat ca Weisselberg si fiul sau Barry au primit avantaje si cadouri in valoare de sute de mii de dolari, inclusiv multe beneficii legate de proprietati imobiliare. Cazul ar putea fi tratat ca o schema a companiei de a plati oamenii, pentru a ascunde activele de-a lungul mai multor ani.

O posibila acuzatie ar fi "schema de fraudare", potrivit avocatului din New York Marc Scholl, fost procuror in biroul procurorului sef din Manhattan.

"Schema de fraudare" este o infractiune care permite urmaririi penale sa detalieze o naratiune in actul de acuzare care sa descrie comportamentul infractional si modul in care a avut loc, indiferent cand a inceput infractiunea", a spus Scholl.

Procurorii din biroul lui Vance si-au intensificat atentia asupra utilizarii de catre Organizatia Trump a avantajelor si beneficiilor, din toamna trecuta.

Procurorul general al statului New York, Letitia James, care s-a ocupat si de organizatia Trump, a declarat in mai ca ancheta sa s-a transformat intr-o ancheta penala si ca si-a unit fortele cu biroul lui Vance.

Vance, un democrat, a examinat in investigatia sa de aproape trei ani o serie de posibile infractiuni, inclusiv daca compania Trump a manipulat valoarea imobilelor sale pentru a-si reduce impozitele si a asigura conditii favorabile de imprumut.

Inainte de a intra in Casa Alba in 2017, Trump si-a plasat compania intr-un trust coordonat de fiii sai adulti si de Weisselberg, care a pastrat un control strict asupra finantelor sale. Nu este clar ce rol are Trump acum la companie.

Cazul ar putea complica, de asemenea, viitorul politic al lui Trump, intrucat el cocheteaza cu o posibila candidatura la Casa Alba in 2024.

Jennifer Weisselberg, fosta sotie a lui Barry Weisselberg, s-a intalnit cu procurorii de mai multe ori. Avocatul ei, Duncan Levin, a declarat miercuri pentru Reuters ca, "in ultimul jumatate de an, Jen a cooperat cu procurorii. Le-am predat un munte de probe pentru a sustine aceste acuzatii. Suntem foarte multumiti ca biroul DA merge cu aceste acuzatii".

Intr-un interviu acordat MSNBC, Jennifer Weisselberg a spus ca va fi pregatita sa depuna marturie ea adaugand: "Documentele mele in acest moment sunt ele insele martori. Sunt folosite si sunt trecute prin marele juriu. Am trecut prin intrebari legate de despagubiri, avantaje si impozite doar pentru a examina cum sa ... informam un mare juriu", a adaugat ea.