Sora primei doamne a Paraguayului si familia ei, printre persoanele disparute in urma prabusirii blocului din Surfside

Cladirea s-a prabusit prinzand zeci de persoane sub daramaturi FOTO Twitter/ Brian Entin

O persoana a murit si aproape o suta sunt cautate dupa ce o cladire rezidentiala din orasul Surfside, in apropiere de Miami, s-a prabusit in noaptea de miercuri spre joi, a declarat seful politiei din comitatul Miami-Dade (Florida), Freddy Ramirez, ceea ce ridica temeri privind un numar mai mare de morti, relateaza AFP.

Printre cei disparuti se numara numerosi cetateni din tari din America Latina, intre care noua argentinieni, trei uruguayeni si sase paraguayeni. Sora primei doamne a Paraguayului, Silvana Lopez Moreira, si familia acesteia se numara printre ei, a confirmat ministrul paraguayan de externe, Euclides Acevedo.

Cautarile ar putea dura "cel putin o saptamana", a estimat Andrew Hyatt, un oficial din Surfside, intr-o conferinta de presa.

Cladirea de 12 etaje, parte din Complexul Champlain Towers South din Surfside, s-a prabusit in jurul orei locale 1:30 (5:30 GMT), degajand un nor mare de praf, potrivit martorilor. Au fost afectate aproximativ 55 de apartamente, a declarat Ray Jadallah, adjunctul sefului serviciilor de urgenta din comitatul Miami Dade, in cadrul aceleiasi conferinte de presa, adaugand ca 35 de persoane au fost evacuate din cladire, inclusiv unele din partea prabusita.

Cauza prabusirii complexului de apartamente era inca necunoscuta joi dimineata. Erau in curs lucrari pentru a aduce cladirea la standarde, inclusiv la acoperis, au declarat oficiali locali, dar au spus ca este putin probabil ca aceasta sa fie cauza prabusirii. Presa locala a relatat ca imobilul a fost construit in 1981 si avea peste 130 de apartamente