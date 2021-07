Presedintele chinez Xi Jinping promite ''reunificarea'' cu Taiwanul. Taipeiul acuza Partidul Comunist de dictatura

Presedintele chinez Xi Jinping a promis joi, 1 iulie, ca va finaliza "reunificarea" cu Taiwanul autonom si ca va "zdrobi" orice incercari de independenta, ceea ce a starnit o reactie puternica din partea Taipeiului, care a acuzat Partidul Comunist de dictatura, relateaza Reuters.

"Rezolvarea chestiunii Taiwan si realizarea reunificarii complete a patriei-mama sunt sarcinile istorice statornice ale Partidului Comunist Chinez si aspiratia comuna a intregului popor chinez", a spus Xi Jinping intr-un discurs pentru marcarea a 100 de ani de la aparitia Partidului Comunist.

"Toti fiii si toate fiicele Chinei, inclusiv compatriotii din ambele parti ale Stramtorii Taiwan, trebuie sa conlucreze si sa avanseze in solidaritate, zdrobind cu fermitate orice plan privind 'independenta Taiwanului'", a declarat presedintele chinez.

Ca raspuns, Mainland Affairs Council (MAC) din Taiwan, agentie administrativa responsabila cu politicile privind China, a spus ca, desi Partidul Comunist a obtinut "o anume dezvoltare economica", ramane o dictatura care calca in picioare libertatile omului si ar trebui sa treaca la democratie.

"Erorile sale istorice in luarea de decizii si actiunile permanent daunatoare au produs amenintari grave la adresa securitatii regionale", a adagat consiliul.

Poporul din Taiwan a respins principiul 'o singura China', care sustine ca insula este parte a Chinei, iar Beijingul ar trebui sa renunte la intimidarea sa militara si sa discute cu Taipeiul de pe pozitii egale, a mai transmis consiliul.

"Hotararea guvernului nostru de a apara ferm suveranitatea natiunii si democratia si libertatea din Taiwan si de a mentine pacea si stabilitatea in Stramtoarea Taiwan raman neschimbate", conform MAC.

Desi China nu a renuntat niciodata la folosirea fortei pentru a mentine Taiwanul sub controlul sau, Xi Jinping a facut apel la un proces de "reunificare pasnica".

Cu toate acestea, el a spus ca nimeni nu ar trebui sa "subestimeze determinarea puternica a poporului chinez, dorinta ferma si capacitatea formidabila de a apara suvernitatea nationala si integritatea teritoriala".





Tensiuni intre Washington si Beijing pe tema Taiwan-ului



In urma cu doua saptamani Beijingul a facut o demonstratie militara de forta, trimitand cea mai mare flota de avioane de lupta in Taiwan. Aceasta miscare este vazuta la o actiune de intimidare a autoritatilor din aceasta provincie autonoma a Chinei.

Zborurile, care includeau avioane de vanatoare, bombardiere si avioane antisubmarin si de avertizare, au depasit numarul de maximum anterior, care a fost de 25 de aeronave, in data de 12 aprilie 2021, potrivit CNN.

Beijing-ul revendica suveranitatea deplina a Taiwanului, o democratie care are aproape 24 de milioane de locuitori, fiind situata in largul coastei sud-estice a Chinei continentale, chiar daca cele doua parti au fost guvernate separat, de mai bine de sapte decenii.

Ministrul de externe al insulei a anuntat ulterior ca "trebuie sa ne pregatim pentru un conflict armat cu China".

"Ca oameni de decizie din Taiwan, nu putem risca, trebuie sa fim gata. Cand guvernul chinez spune ca nu ar renunta la utilizarea fortei si va efectua exercitii militare in jurul Taiwanului, noi credem ca acest lucru este real", a afirmat Joseph Wu, intr-un interviu la CNN.

Antony Blinken, Secretarul de Stat al Statelor Unite, l-a avertizat pe presedintele Chinei, Xi Jinping, ca ar face, ca ar face "o greseala foarte grava" daca ar ordona o invazie in Taiwan.

"Ne-am angajat sa ne asiguram ca Taiwanul are mijloacele sa se apere singur. Aceasta promisiune nu dispare. Si in acelasi timp, cred ca ar fi o eroare majora pentru oricine sa incerce sa perturbe prin forta, statu-quoul existent", a afirmat Blinken pentru Financial Times.

Anterior Statele Unite au avertizat China impotriva manevrelor considerate din ce in ce mai agresive de Filipine si Taiwan, reamintind Beijingului obligatiile care leaga Washingtonul de partenerii sai asiatici.

"Un atac armat impotriva fortelor militare, navelor sau avioanelor filipineze din Pacific, inclusiv in Marea Chinei de Sud, va declansa obligatiile noastre in termenii tratatului de aparare reciproca dintre SUA si Filipine", a afirmat in fata reprezentantilor presei purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price.

Mai mult, Pentagonul a desfasurat bombardierele strategice pe fondul acestei crize.