China contracareaza sanctiunile lui Joe Biden: Lovitura pentru companii si persoane din America, pe lista neagra

Presedintele Xi Jinping al Chinei FOTO: Times of India

Confruntata cu masura luata de Joe Biden recent, prin care 59 de companii ale Beijingului au fost puse pe lista neagra de catre Administratia de la Washington, China a reactionat prompt. Astfel, ea a adoptat o lege prin care va contracara sanctiunile straine, un nou instrument de a rezista presiunii Statelor Unite si Uniunii Europene.

Documentul aprobat joi in comitetul permanent al Congresului National al Poporului (NPC) din China, prevede ca persoanele sau entitatile implicate in luarea ori implementarea unor masuri discrimanatorii impotriva companiilor sau cetatenilor acestei tari, vor fi incluse pe o lista de sanctiuni, de catre guvernul de la Beijing, potrivit SMH.

Celor de pe aceasta lista li se poate refuza intrarea in China sau pot fi expulzati, iar activele lor locale pot fi confiscate sau inghetate. De asemenea, vor fi restrictionati sa mai faca afaceri cu oricine din tara.

Statele Unite si aliatii sai au sanctionat mai multi functionari chinezi, exprimandu-si ingrijorarea fata de tratamentul minoritatii musulmane uigure din Xinjiang si a grupurilor pro-democratie din Hong Kong.

In plus, Washington-ul a trecut pe lista neagra mari companii din China, precum Huawei, HTE, China Mobile, China Telecommunications si Semiconductor Manufacturing International, motivand ca acestea "ameninta in mod direct securitatea nationala" a SUA.

Toti cei 14 vicepresedinti ai comitetului NPC sunt sanctionati de Statele Unite. La inceputul anului 2021, China a luat la randul sau masuri similare, sanctionand 28 de politicieni americani.

Printre acestia se numara si fostul Secretar de Stat, Mark Pompeo, consilierul lui Donald Trump, Peter Navarro, Robert O'Brien, consilier pentru Securitate nationala si David Stilwell, secretar pentru afaceri in Asia si Pacific, conform Economic Times.