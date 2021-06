Gestionarea crizei de COVID-19, vedeta spectacolului grandios dedicat centenarului Partidului Comunist Chinez

Presedintele chinez Xi Jinping a prezidat luni pe stadionul national din Beijing, supranumit Cuib de pasare, un spectacol grandios in cinstea centenarului Partidului Comunist Chinez, eveniment care a pus accentul pe redresarea Chinei dupa criza provocata de pandemia de COVID-19, transmite AFP.

Acest eveniment, care a avut loc in conditii stricte de securitate si nu a fost transmis in direct pe posturile de televiziune, a fost organizat in ajunul primului centenar al Partidului Comunist Chinez, care a modelat istoria contemporana a Chinei.

Spectacolul, compus din scene riguros coregrafiate ce ilustreaza istoria Chinei comuniste, cu evocarea pe un ecran mare a principalilor lideri, de la Mao Zedong la Xi Jinping, in acompaniamentul muzical a 100 de trompete si fara a uita salutarile transmise de astronautii chinezi aflati in prezent in spatiu, a trecut cu vederea capitole mai putin placute ale trecutului comunist.

Aceste episoade includ foametea, epurarile din epoca revolutiei culturale, represiunea impotriva miscarii de protest a studentilor din Piata Tiananmen din Beijing si miscarea pentru democratie din Hong Kong.

Artistii au ridicat triumfator pumnul, au dansat si au oferit o poveste a momentelor semnificative din istoria Partidului Comunist Chinez, de la fondarea sa intr-o casa din Shanghai in 1921 pana la Lungul mars al lui Mao.

Spectacolul a acordat un loc special 'infrangerii' COVID-19 in China, interpretii purtand echipament de protectie, in timp ce soldatii purtau masti.

Presedintele Xi Jinping a prezentat lupta impotriva pandemiei drept o victorie a organizatiei Partidului Comunist si o dovada a rezistentei chinezilor sub conducerea sa.







Epidemia noului coronavirus este practic eradicata in China, iar economia se relanseaza.

Focurile de artificii, de obicei interzise in Beijing, au iluminat cerul in timp ce mii de spectatori s-au adunat in fata stadionului unde a avut loc spectacolul si care a fost construit cu ocazia Jocurilor Olimpice din 2008.

Marti, Xi Jinping va acorda decoratii membrilor partidului si se asteapta ca presedintele sa tina un discurs care sa transmita mesajul ca Partidul Comunist reprezinta atat continuitatea, cat si crestere economica.

Orice opinie divergenta este neutralizata imediat in China de un aparat de stat care controleaza strict informatiile si in special internetul, aminteste AFP.