China, mesaj dur pentru Tokio: Japonia va suferi o „înfrângere usturătoare” cu „consecințe iremediabile” dacă ajută Taiwanul

China e deranjată că Japonia a introdus „problema Taiwanului” în noua Cartă Albă a Apărării. E pentru prima oară când Tokyo menționează într-un document de o asemenea importanță faptul că stabilitatea Taiwanului e conectată la securitatea Japoniei.

Beijingul vede acest lucru o provocare, în contextul în care de-a lungul timpului Tokyo a avut mereu o poziție moderată cu privire la subiectele sensibile, iar aici e inclusă și problema Taiwanului.

Chinezii denunță faptul că în document se precizează că stabilitatea Taiwanului e „mai importantă ca niciodată” iar ea e amenințată de „creșterea presiunii militare” a Chinei.

„Stabilitatea Taiwanului și a regiunii este importantă pentru securitatea Japoniei și a comunității internaționale”, se precizează în Carta Albă care a atras nemulțumirea Chinei.

Experții chinezi cred că Japonia că va suferi o „înfrângere usturătoare”

Song Zhongping, expert militar chinez, a declarat în această săptămână pentru Global Times, entitate media controlată de guvernul de la Beijing, acuză Japonia că încearcă să se rupă de Constituția sa axată pe o politică pacifistă și a subliniat că un prim pas a fost făcut prin vânzarea de armament către Taiwan, Japonia oferind și sprijin tehnologic Taiwanului și în fabricarea submarinelor. Song e de părere că în viitor Japonia va accentua vânzarea de armament către Taiwan, fapt care ar duce la o încălcare a unei linii roșii trasate de Beijing, scrie publicația DefenseRomania.ro.

Un alt expert militar chinezi, director al Instiutului de Studii Strategice pentru Asia de Nord-Est, tot pentru sursa citată, precizează că dacă Japonia va decide vreodată să intervină militar în problema Taiwanului, sau să „ofere sprijin militar Statelor Unite ale Americii pentru a întrerupe procesul de reunificare națională a Chinei”, Japonia „va fi inevitabil tratată ca o amenințare la adresa Chinei și va fi ținta atacurilor militare” într-un potențial conflict.

Iar Beijingul ar putea contracara strategia Japoniei prin factorul economic. Experții atrag atenția că din punct de vedere economic Japonia se bazează în proporții mari pe piața chineză iar Beijingul nu va permite ca japonezii să cunoască o creștere economică prin care să îi amenințe securitatea.

În acest sens, Global Times citează experții chinezi cu care a discutat și precizează că în cazul în care Japonia va urma politica SUA de a îngrădi China, și chiar ar recurge vreodată la forța militară pentru a sprijini „forțele secesioniste din Taiwan”, va suferi o „înfrângere usturătoare” cu „consecințe iremediabile”.

SUA reactioneaza dupa apelul Japoniei



Japonia a facut un apel ferm catre Statele Unite, in cazul unei posibile invazii a Chinei in Taiwan, cerand ajutorul Washington-ului pentru "a apara impreuna" insula.

Acum, administratia Biden a raspuns, sustinand ca America trebuie "sa respecte politica privind o singura China", fara a sprijini in mod deschis solicitarea nipona.

Statele Unite vor recunoaste toate documentele oficiale din prezent care reglementeaza statutul Taiwan-ului si relatiile SUA cu insula. America "ramane angajata sa ajute Taiwan-ul sa se apere, din nou, cu sprijinul bipartizan din Congresul american, asa cum s-a intamplat in ultimele decenii. Nimic nu s-a schimbat", a declarat John Kirby, Secretarul de presa al Pentagonului, potrivit Focus Taiwan.

In plus, Kirby a reiterat pozitia Pentagonului conform careia Statele Unite vor continua sa urmareasca ceea ce este cunoscut sub numele de "descurajarea integrata" in regiunea Asia-Pacific, in fata provocarilor tot mai mari ale Chinei.

Conform acestei strategii, SUA isi vor mobiliza capacitatile si resursele si vor colabora cu aliatii si partenerii sai, inclusiv cu Japonia, Coreea de Sud si Australia, in aceasta zona a lumii.





Presedintele chinez Xi Jinping promite ''reunificarea'' cu Taiwanul



Presedintele chinez Xi Jinping a promis joi, 1 iulie, ca va finaliza "reunificarea" cu Taiwanul autonom si ca va "zdrobi" orice incercari de independenta, ceea ce a starnit o reactie puternica din partea Taipeiului, care a acuzat Partidul Comunist de dictatura, relateaza Reuters.

"Rezolvarea chestiunii Taiwan si realizarea reunificarii complete a patriei-mama sunt sarcinile istorice statornice ale Partidului Comunist Chinez si aspiratia comuna a intregului popor chinez", a spus Xi Jinping intr-un discurs pentru marcarea a 100 de ani de la aparitia Partidului Comunist.

"Toti fiii si toate fiicele Chinei, inclusiv compatriotii din ambele parti ale Stramtorii Taiwan, trebuie sa conlucreze si sa avanseze in solidaritate, zdrobind cu fermitate orice plan privind 'independenta Taiwanului'", a declarat presedintele chinez.

Ca raspuns, Mainland Affairs Council (MAC) din Taiwan, agentie administrativa responsabila cu politicile privind China, a spus ca, desi Partidul Comunist a obtinut "o anume dezvoltare economica", ramane o dictatura care calca in picioare libertatile omului si ar trebui sa treaca la democratie.

"Erorile sale istorice in luarea de decizii si actiunile permanent daunatoare au produs amenintari grave la adresa securitatii regionale", a adagat consiliul.