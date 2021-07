Imaginile din satelit care pun intreaga lume pe jar: China, crestere alarmanta a focoaselor nucleare in desert FOTO

Expertii de la Centrul James Martin din cadrul Institutului de studii internationale Middlebury din Statele Unite au facut o descoperire ingrijoratoare pentru intreaga lume, dupa ce au analizat niste imagini luate din satelit. Acestea arata cum China construieste, in secret, cel putin 119 silozuri de rachete nucleare intercontinentale in desertul din provincia Gansu.

Analistii avertizeaza asupra cresterii alarmante a capacitatilor militare ale Beijing-ului, un semnal ca asiaticii lucreaza la un upgrade al arsenalului sau, de la 250 la 350 de focoase nucleare, potrivit Fox News.

"Daca silozurile aflate in constructie in alte locuri din China sunt adaugate la numar, atunci totalul acestora ajunge la aproximativ 145. Credem ca China isi extinde fortele nucleare pentru a-si mentine un mijloc de descurajare, care poate supravietui unui prim atac din partea SUA, intr-un numar suficient de mare pentru a invinge apararea antiracheta a americanilor", a declarat Jeffery Lewis, directorul Programului de neproliferare din Asia de Est.

Analiza expertilor a pornit de la fotografiile din satelit postate pe reteaua de socializare Twitter, de catre compania Planet. Specialistii au dezvaluit faptul ca zona constructiilor de silozuri din China se intinde pe o suprafata de aproximativ 1.800 de kiloemtri patrati, langa Yumen.

Ei vorbesc de construirea unor buncare subterane, care pot functiona ca niste centre de lansari rachete, santuri pentru cabluri, drumuri si o baza militara, scrie The Guardian.

Se crede ca in prezent, China are 350 de focoase nucleare, cu aproximativ 30 mai mult decat in anul 2020, insa mai putine fata de Statele Unite si Rusia.

Conform ultimului raport al Institutului International de Cercetari de Pace de la Stockholm (SIPRI) publicat in iunie 2021, SUA detine 1.800 de focoase nucleare operationale (plus alte 3.750 de rezerva), iar Rusia - 1.625 (si 4.630 de rezerva).

Pe fondul cursei inarmarilor si a inrautatirii realatiilor cu Washington-ul, China si Rusia sunt reticente de a-si reduce arsenalul, fara o limitare corespunzatoare si din partea Statelor Unite.

