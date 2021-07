Restrictii relaxate in Chile dupa ce 73% din populatie a fost vaccinata

Chile a decis sa relaxeze restrictiile dupa ce a vaccinat trei sferturi din populatie, insa nu a redeschis granitele tarii.

Peste 11 milioane de chilieni au fost vaccinati cu schema completa de imunizare, potrivit statisticilor oficiale prezentate joi de autoritatile sanitare.

Guvernul chilian a anuntat, totodata, revenirea elevilor in unitatile scolare, unde cursurile cu prezenta fizica au fost suspendate intr-o maniera aproape permanenta din martie 2020, precum si redeschiderea multor magazine, care erau inchise de mai multe luni.

Numarul infectarilor scade progresiv

Numarul noilor infectari, cel al deceselor si cel al spitalizarilor in sectiile de reanimare scad progresiv in Chile de aproximativ o luna. In total, in aceasta tara au fost confirmate 1,5 milioane de infectari si aproximativ 33.000 de decese asociate COVID-19.

Interdictia de circulatie pe timpul noptii a ramas insa in vigoare. Granitele raman si ele inchise, iar chilienii si rezidentii care doresc sa intre in tara sunt supusi unei carantine obligatorii de cinci zile intr-un hotel, pe cheltuiala lor, in special din cauza riscurilor generate de raspandirea variantei Delta a noului coronavirus.

Cinematografele se vor redeschide saptamana viitoare, iar publicul va avea din nou acces pe stadioane pentru a asista la meciuri de fotbal.