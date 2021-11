Top 100 cele mai bune seriale TV ale ultimilor 20 de ani. Pe ce loc se află Game of Thrones VIDEO

BBC Culture a decis, anul acesta, să facă un sondaj în rândul criticilor de film, experților și oamenilor reprezentativi din această industrie, pentru a afla care sunt primele 100 cele mai bune serii TV ale secolului nostru. Deși la un moment dat, serialele au fost considerate mai degrabă destinate tinerilor și privite ca o formă de cinematografie mai puțin credibilă, în prezent acestea au atins o popularitate de care înainte se bucurau doar blockbusterele. Iar acest lucru de datorează și platformelor de streaming, care ajung acum la un număr foarte mare de oameni.



În total, au fost votate 460 de seriale, de către 206 experți în televiziune – critici, jurnaliști, profesori universitari și figuri ale industriei – care provin din 43 de țări, de la Albania la Uruguay. Dintre acești votanți, 100 au fost femei, 104 bărbați și doi nonbinari. Fiecare votant a prezentat primele zece seriale preferate ale secolului XXI, iar BBC le-a acordat note și le-a clasificat, ajungându-se la o listă de 100 de filme.

Rezultatul este o listă care reprezintă o declarație adevărată a puterii, versatilității și inovației, din ultimii 20 de ani, de la povestea Gilmore Girls, care se petrece într-un orășel, și comedia Curb Your Enthusiasm, amândouă fiind difuzate la începutul anilor 2000, la cel mai nou film de pe listă, The Underground Railroad, al lui Barry Jenkins, care a avut premiera în mai 2021.

În același timp, deși lista cuprinde seriale de toate genurile, reflectă mai multe prejudecăți. 92 de serii au engleza ca limbă principală, iar printre celelalte limbi se numără daneza, suedeza, franceza, spaniola și germana. 79 de seriale din topul 100 au fost create de bărbați, 11 de femei și 10 de o combinație de bărbați și femei. Iată lista celor mai bune 100 de seriale TV ale secolului XXI, întocmită de BBC Culture:

1. The Wire (2002-2008)

2. Mad Men (2007-2015)

3. Breaking Bad (2008-2013)

4. Fleabag (2016-2019)

5. Game of Thrones (2011-2019)

6. I May Destroy You (2020)

7. The Leftovers (2014-2017)

8. The Americans (2013-2018)

9. The Office (UK) (2001-2003)

10. Succession (2018-)

11. BoJack Horseman (2014-2020)

12. Six Feet Under (2001-2005)

13. Twin Peaks: The Return (2017)

14. Atlanta (2016-)

15. Chernobyl (2019)

16. The Crown (2016-)

17. 30 Rock (2006-2013)

18. Deadwood (2004-2006)

19. Lost (2004-2010)

20. The Thick of It (2005-2012)

21. Curb Your Enthusiasm (2000-)

22. Black Mirror (2011-)

23. Better Call Saul (2015-2022)

24. Veep (2012-2019)

25. Sherlock (2010-2017)

26. Watchmen (2019)

27. Line of Duty (2012-2021)

28. Friday Night Lights (2006-2011)

29. Parks and Recreation (2009-2015)

30. Girls (2012-2017)

31. True Detective (2014-2019)

32. Arrested Development (2003-2019)

33. The Good Wife (2009-2016)

34. The Bridge (2011-2018)

35. Fargo (2014-)

36. Downton Abbey (2010-2015)

36. Band of Brothers (2001)

38. The Handmaid’s Tale (2017-)

39. The Office (US) (2005-2013)

40. Borgen (2010-2022)

41. Schitt’s Creek (2015-2020)

42. Peep Show (2003-2015)

43. Money Heist (2017-2021)

44. Community (2009-2015)

45. The Good Fight (2017-)

46. Homeland (2011-2020)

47. Grey’s Anatomy (2005-)

48. Inside No 9 (2014-)

49. The Bureau (2015-)

50. Halt and Catch Fire (2014-2017)

51. Small Axe (2020)

52. This is England 86, 88 and 90 (2010-2015)

53. Call My Agent! (2015-2020)

54. Happy Valley (2014-)

55. The Shield (2002-2008)

56. The Big Bang Theory (2007-2019)

57. The Young Pope (2016)

58. Dark (2017-2020)

59. The Underground Railroad (2021)

60. House of Cards (2013-2018)

61. Avatar: The Last Airbender (2005-2008)

62. The Good Place (2016-2020)

62. Pose (2018-2021)

64. Detectorists (2014-2017)

65. Orange is the New Black (2013-2019)

66. Mare of Easttown (2021)

67. RuPaul’s Drag Race (2009-)

68. Stranger Things (2016-)

69. 24 (2001-2010)

70. Battlestar Galactica (2004-2009)

71. Enlightened (2011-2013)

72. Gilmore Girls (2000-2007)

73. Planet Earth (2006)

74. Utopia (2013-2014)

75. Babylon Berlin (2017-)

76. Rick and Morty (2013-)

77. American Crime Story (2016-)

78. The Killing (Denmark) (2007-2012)

79. Mindhunter (2017-2019)

80. House (2004-2012)

81. OJ: Made in America (2016)

82. Big Little Lies (2017-2019)

83. Insecure (2016-2021)

84. Normal People (2020)

84. Narcos (2015-2017)

86. How I Met Your Mother (2005-2014)

87. The Comeback (2005-2014)

88. The OA (2016-2019)

89. Dexter (2006-2013)

90. It’s Always Sunny in Philadelphia (2005-)

91. Westworld (2016-)

92. Show Me a Hero (2015)

93. Treme (2010-2013)

94. Louie (2010-2015)

95. Luther (2010-2019)

96. Catastrophe (2015-2019)

97. Hannibal (2013-2015)

98. Crazy Ex-Girlfriend (2015-2019)

99. Steven Universe (2013-2020)

100. The Queen’s Gambit (2020)