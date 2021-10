De ce aleg oamenii obișnuiți să plătească mulți bani pentru experiențe culinare extravagante VIDEO

Cel mai scump desert din lume este servit de un restaurant din New York FOTO Facebook/Serendipity3

Golden Opulence Sundae de la restaurantul Serendipity3 din metropola americană New York se ridică la înălțimea numelui său: trei cupe de înghețată de vanilie din Tahiti, acoperite cu o frunză din aur comestibil de 24 de carate, caviar îndulcit și infuzat cu fructul pasiunii, o orhidee creată manual din zahăr și ciocolată Chuao, făcută din boabe rare de cacao din Venezuela. Desertul este servit într-o cupă de cristal Baccarat Harcourt și trebuie comandat cu cel puțin 48 de ore înainte, pentru a da suficient timp restaurantului să procure ingredientele exotice.



Chantha Thatch nu și-a imaginat niciodată că va da 1.000 de dolari ca să experimenteze un astfel de desert.

"Pentru mine, care am crescut într-o familie de clasă mijlocie, 1.000 de dolari este chiria cuiva, poate nu în New York, dar chiria cuiva, undeva", spune Thatch, care este antrenor personal. Însă în decembrie 2019, mătușa și verișorii săi au venit din Ohio să o viziteze, pentru prima dată în aproape zece ani și, înainte să ia prânzul la Serendipity3, mătușa i-a dezvăluit că are o supriză: comandase desertul Sundae.

Împărțit de cele șase persoane care se aflau la masă a însemnat că desertul a costat aproape 170 de dolari de persoană. Și felul cum Thach descrie experiența indică faptul că a meritat fiecare cent. „Am savurat, la propriu, fiecare linguriță. A fost, evident, cel mai bun desert din viața mea”, spune ea.

Acest tip de experiență la superlativ este motivul exact pentru care desertul a fost creat. A fost adăugat în meniul restaurantului în 2004, pentru Guinness, și a primit catalogarea de „cel mai scump desert”. Restaurantul deține recordul și la „cel mai scump sandwich” (214 dolari), cel mai scump milkshake (100 de dolari) și cei mai scumpi cartofi prăjiți (200 de dolari).

Și restaurantul Serendipity3 nu e nici pe departe singurul care oferă o astfel de extravaganță culinară. In Voorthuizen, Olanda, restaurantul De Daltons are un burger de 5.000 de euro în meniu, care este făcut din cea mai bună carne de vită wagyu, king crab și jamon. În Las Vegas, Wally’s Wines and Spirits le oferă clienților posibilitatea să-și cheltuiască câștigurile de la jocurile de noroc pe o friptură învechită treptat de-a lungul a 200 de zile, care costă 1.000 de dolari.

Deși să plătești sume exorbitante pentru o bucată de carne sau o farfurie de cartofi prăjiți ar putea însemna o nebunie pentru unii, aceste meniuri sunt un truc de marketing, după cum confirmă și listele lungi de așteptare și clipurile postate pe YouTube, în care oamenii se laudă că au încercat delicatesele și care au zeci de milioane de vizualizări. Chiar și în contextul în care pandemia a redus oportunitatea unor astfel de experiențe culinare, aceste meniuri scumpe au rămas populare.

Strategie și pandemie

În cazul Serendipity3, cel puțin, cartofii prăjiți cu preț piperat au fost introduși în meniu ca să atragă atenția atunci când restaurantul s-a redeschis, după mai bine de un an de renovări și întreruperi ale activității, legate de pandemie, scrie BBC.

Iar această metodă de publicitate nu este nimic nou pentru cei care lucrează în domeniu. Ca restaurant, introducerea unui astfel de element în meniu „este o ocazie minunată prin care poți să atragi atenția”, spune Aaron Allen, care oferă consultanță în acest sens restaurantelor din zona Chicago.

Serendipity3 a avut o publicitate largă atunci când desertul său sundae a fost lansat și cele mai recente produse promovate par să fie potrivite exact cu climatul post-pandemie. Acum că oamenii încep să se simtă mai relaxați ca să călătorească și să ia masa în oraș, multe restaurante cred că e momentul perfect pentru a oferi o experiență culinară excentrică, dar nu complet inaccesibilă pentru clienții care vor să se răsfețe.

„Am fost cu toții blocați în case suficient de mult timp în așa fel încât să cheltuiești cu 20%, 30%, 40% la sută mai mult într-un restaurant pare că nu mai e rezervat doar pentru zilele de naștere sau aniversări”, precizează Allen.

Anat Keinan, profesoară de marketing la Universitatea Boston, crede că oamenii ar putea fi mai dispuși să plătească pentru astfel de experiențe atunci când circumstanțele îi îndeamnă să aibă o perspectivă pe termen lung. Într-o cercetare, profesoara a ajuns la concluzia că atunci când oamenii sunt întrebați de regrete și priorități pe termen scurt, aceștia au tendița să se concentreze pe îngrijorări legate de muncă, bani sau sănătate. Prin contrast, pe termen lung, oamenii regretă că nu au avut mai multe experiențe care să le facă plăcere.