Otraviti cu gaze toxice. Doua persoane au murit si doua sunt in stare critica, in urma unei scurgeri de la o uzina de tratare a apei din Cehia

Doua persoane au murit, iar alte doua se aflau in stare critica, in urma unei scurgeri a unui gaz toxic, vineri, intr-o uzina de tratarea apei, in orasul Pilsen, in vestul Cehiei, au anuntat salvatorii, relateaza AFP.



Salvatorii au fost chemati sa acorde ingrijiri unui numar de patru persoane care se aflau in stare de inconstienta, otravite cu un gaz necunoscut, declara AFP o purtatoare de cuvant a serviciilor de urgenta regionale, Maria Svobodova.

"Ele au fost transportate la spital in stare critica", precizeaza ea.

"Din nefericire, doua persoane au murit", a anuntat intr-un mesaj postat pe Twitter politia.

Politia din Cehia anunta ca a dechis o ancheta cu privire la cauzele acestui accident.