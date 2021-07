Vaduva si fiica lui Yasser Arafat nu au avut castig de cauza la CEDO. Cele doua au contestat decizia de clasare a dosarului privind presupusa asasinare a liderului palestinian

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a respins joi plangerea formulata de vaduva si de fiica fostului lider palestinian Yasser Arafat, care au contestat decizia justitiei franceze de clasare a dosarului privind presupusa asasinare prin otravire a acestuia in anul 2004, relateaza AFP.

Vaduva si fiica lui Arafat, Souha El Kodwa Arafat si Zahwa El Kodwa Arafat, au invocat incalcarea articolului 6.1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, respectiv dreptul la un proces echitabil.

Insa instanta europeana a estimat ca "in toate etapele procedurii" ele "si-au putut exercita efectiv drepturile si exprima pozitia asupra diferitelor puncte in litigiu", prin urmare plangerea lor este "nefondata".

Yasser Arafat a murit pe 11 noiembrie 2004 la un spital militar din apropiere de Paris. El fusese internat acolo in octombrie dupa ce a acuzat dureri abdominale in timp ce se afla la cartierul sau general din Ramallah, unde era izolat din decembrie 2001 sub incercuirea armatei israeliene.

Cauza decesului sau nu a fost niciodata elucidata, dar suspiciunile despre otravirea lui de catre Israel au aparut imediat dupa ce pe hainele sale au fost gasite urme de poloniu 210, o substanta radioactiva extrem de toxica.

Experti desemnati de judecatorii francezi au respins de doua ori ipoteza otravirii, punand descoperirea acestei substante pe seama prezentei in mediul exterior a radonului, un gaz radioactiv natural.

In schimb, experti elvetieni solicitati de vaduva lui Arafat au considerat ca, dimpotriva, rezultatele "sustin in mod rezonabil ipoteza otravirii" cu poloniu.

Un raport de expertiza complementar, cerut de judecatorii francezi, a confirmat insa primele concluzii, astfel ca instanta franceza a clasat dosarul. Vaduva si fiica fostului lider palestinian au pierdut apoi si apelul inaintat Curtii de Casatie franceze, astfel ca s-au adresat CEDO contestand modul in care a procedat justitia franceza, dar fara sa obtina castig de cauza in final.