Record de victime ale coronavirusului in lume: 4 milioane de oameni au murit din cauza pandemiei

Cei mai multi morti au fost inregistrati in SUA/ FOTO Pixabay

Aproape 4 milioane de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019.

Conform bilantului, cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA (605.304).

Ads

Brazilia este pe locul doi, cu 521.952 de decese, urmata de India (400.302), Mexic (233.248) si Peru (192.687).

Presedintele Comisiei Europene, apel pentru vaccinare

Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a solicitat europenilor sa se vaccineze impotriva COVID-19, in contextul raspandirii variantei Delta a coronavirusului, transmite DPA.

"Suntem ingrijorati in legatura cu varianta Delta. Vedem ca noua varianta Delta este mult mai transmisibila decat celelalte si ca ratele de infectare cresc si stim ca ele vor creste", a afirmat sefa executivului comunitar vineri, in timpul unei vizite in Lituania.

Ea a adaugat ca "vestea buna" este aceea ca vaccinurile anti-COVID-19 existente sunt eficiente impotriva variantei mai contagioase Delta.