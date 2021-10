Câştigătorul premiului Bayeux pentru corespondenţii de război trebuie să rămână anonim, o premieră

Premiul Bayeux pentru corespondenţii de război a fost acordat sâmbătă în premieră unui jurnalist care trebuie să rămână anonim pentru securitatea sa, în urma unui reportaj pe care l-a făcut în Myanmar, ţara sa, relatează AFP.



Am fost toţi de acord să atribuim acest premiu în categoria foto pentru reportajul publicat de New York Times, a declarat preşedintele juriului celei de-a 28-a ediţii a premiilor Bayeux, reporterul franco-iranian Manoocher Deghati.

Juriul a dorit să evidenţieze "condiţiile în care lucrează (în Myanmar) tineri fotoreporteri, profesionişti sau amatori, şi importanţa subiectului", a explicat Deghati, care în anul 1985 a fugit din ţara sa, Iran, unde viaţa lui era în pericol.

Unele fotografii din fotoreportajul premiat au fost incluse în expoziţia "Primăvara Myanmar 2021", realizată pe baza activităţii mai multor persoane anonime din Myanmar şi care este deschisă până pe 31 octombrie în oraşul francez Bayeux.

"De la lovitura de stat din Myanmar, jurnaliştii noştri nu au fost în siguranţă nicio secundă. De pe 1 februarie eu trăiesc ascuns", se arată într-o mărturie scrisă prezentată la expoziţie.

La categoria presei scrise, Wolfgang Bauer a obţinut atât premiul juriului internaţional cât şi premiul Jean Marin. Deja premiat la Bayeux în 2016 pentru un reportaj realizat în Nigeria, Bauer a fost acum recompensat pentru articolul "Printre talibani", apărut în publicaţia germană Zeit. Este un reportaj care analizează strategia prin care talibanii au reuşit să avanseze în Afganistan "kilometru cu kilometru" şi "sat cu sat" pentru a prelua din nou puterea la Kabul.

Premiul tânărului reporter (pentru presa scrisă) a fost obţinut de Thomas D'Istria, un student care a făcut timp de un an jurnalism clandestin, pentru "Revoluţia în ultima dictatură a Europei", reportaj realizat în Belarus şi publicat de ziarul francez Le Monde.

Bosniacii Damir Sagolj şi Danis Tanovic au obţinut premiul categoriei de televiziune de mare format şi pe cel din categoria imagini video, pentru reportajul 'When we were them' ("Când noi eram ei") despre miile de migranţi blocaţi în Bosnia şi difuzat de Al Jazeera Balkans.

Pentru radio premiul juriului internaţional i-a revenit lui Margaux Benn pentru reportajul "La Kandahar sate întregi au devenit terenuri minate", difuzat de Europe1, în timp ce pentru categoria televiziune generală Orla Guerin şi Goktay Koraltan au fost recompensaţi pentru "Trăgătorii de elită din Yemen", reportaj despre trăgătorii de elită care ucid copii în războiul din Yemen, difuzat de BBC.

Toate aceste premii au valori cuprinse între 3.000 şi 7.000 de euro, sume care conform organizatorilor sunt finanţate de administraţia din Bayeux şi de parteneri privaţi.