Cascade senzational de frumoase care s-au prabusit. Tragediile s-au lasat cu victime

Cascada Bigar din Romania s-a surpat luni, 7 iunie, din cauze naturale, dupa cum au transmis reprezentantii Romsilva. Acestia au adaugat ca Bigar a atins dimensiuni considerabile ca greutate si volum si ca a cedat sub propria greutate. Incidentul nu este unul unic. Astfel de evenimente au mai avut loc in lume, devenind tragedii care s-au lasat cu pierderea unor vieti.

Cascada inghetata Vilyuchinsky, Rusia

In ianuarie 2021, bucati uriase din cascada inghetata Vilyuchinsky, din Rusia, au cazut peste turisti. Patru turisti, inclusiv un copil, au fost grav raniti. Unul dintre ei a murit, pe cand ceilalti au avut nevoie de ingrijiri la terapie intensiva.

Grupul de turisti a vizitat cascada inghetata, moment in care mai multe fasii groase de gheata s-au desprins din cascada, astfel ca persoanele au ramas prinse intre ele.

Autoritatile au intervenit pentru a-i salva si i-au transportat de urgenta la cel mai apropiat spital. A fost nevoie de 40 de ofiteri pentru a-i salva.

Prabusirea ar fi fost cauzata de o avalansa care a avut loc in apropiere.

Cascada Vilyuchinsky este o atractie turistica populara in Rusia, care izvoraste dintr-un ghetar. Iarna ingheata din cauza temperaturilor foarte scazute si este considerata periculoasa. Cu toate acestea, sute de turisti se aventureaza anual.

One dead in frozen #waterfall collapse in #Russia

At least one person has been killed and three others injured after ice collapsed from a frozen waterfall in Russia's far east.

A rescue crew was sent to the 40m (131ft) tall Vilyuchinsky waterfall in the Kamchatka#Moscow pic.twitter.com/UnYWTtexpk- CHAUDHRY IMRAN ™💎 (@chimran55) January 8, 2021

Cascadele inghetate din Muntii Alpi

Sase alpinisti au murit, in doua incidente separate, dupa ce doua cascade inghetate s-a prabusit peste ei, in Muntii Alpi, in 2017.

In primul incident au murit patru persoane, aproape de Gressony-Saint-Jean in nordul Alpilor italieni, langa Elvetia. A existat un singur supravietuitor, o femeie care a reusit sa ajunga pe o margine, situata deasupra cascadei inghetate Bonne Anne, inainte ca o portiune din ea sa cada.

Un martor care se afla intr-o zona apropiata a declarat ca a auzit "un vuiet puternic".

"Urcam cand am auzit un vuiet puternic. La scurt timp dupa ce am auzit elicopterul", a declarat acesta, potrivit news.sky.com.

Alti doi barbati au murit in Alpii francezi, in apropierea orasului La Grave, cand o placa de gheata s-a rupt dintr-o cascada si s-a prabusit chiar deasupra lor.